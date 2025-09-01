https://ria.ru/20250901/shos--2038786604.html

Страны ШОС выступили за создание миропорядка при координирующей роли ООН

Страны ШОС выступили за создание миропорядка при координирующей роли ООН

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Лидеры государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны выступили за формирование демократического, многополярного миропорядка при координирующей роли ООН. "Твердо выступаем за формирование представительного, демократического, справедливого и многополярного миропорядка, основанного на общепризнанных принципах международного права, культурно-цивилизационном многообразии, взаимовыгодном и равноправном сотрудничестве государств при центральной координирующей роли ООН", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ШОС. В организации призвали обеспечить представленность развивающихся стран в ООН путем ее всеобъемлющей реформы. Помимо этого, страны ШОС приветствовали ежегодно принимаемую ГА ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма и призвали мировое сообщество стать частью своей инициативы "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие". Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.

