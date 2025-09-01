https://ria.ru/20250901/shos--2038785513.html
Страны ШОС отметили важность защиты энергетической инфраструктуры
2025-09-01T10:08:00+03:00
2025-09-01T10:08:00+03:00
2025-09-01T10:09:00+03:00
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества отметили важность укрепления сотрудничества в сфере энергетической безопасности и защиты энергетической инфраструктуры, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС. "В условиях нестабильности на международных энергетических рынках государства-члены отметили важность укрепления сотрудничества, в том числе в сфере энергетической безопасности, защиты энергетической инфраструктуры, содействия инвестиционному взаимодействию, а также справедливому энергетическому переходу в целях устойчивого развития региональной энергетики", - говорится в тексте декларации. Отмечается, что "они изучат возможность разработки и принятия комплексного плана о стимулировании многопрофильного сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики".
