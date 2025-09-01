Рейтинг@Mail.ru
Две новые школы открылись в Тверской области в День знаний
Тверская область
 
18:47 01.09.2025
Две новые школы открылись в Тверской области в День знаний
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Тверской области открылись две новые школы – на 100 мест в деревне Вахонино Конаковского округа и на 300 мест в поселке Максатиха, сообщает пресс-служба правительства региона. Создание современных условий для всестороннего развития подрастающего поколения — одна из ключевых задач национального проекта "Молодежь и дети". Приветствия педагогам и ученикам новых школ направил губернатор области Игорь Руденя. Он подчеркнул, что в учреждениях созданы все условия, чтобы дети могли получать качественное образование и воспитание, заниматься творчеством и спортом. "Пусть каждый день учебы будет наполнен радостью интересных открытий, помогает раскрыть ваши таланты и способности. Особые напутствия и пожелания звучат в адрес учащихся выпускных классов. Впереди у вас решающий учебный год, когда нужно подготовиться к сдаче экзаменов, определиться с будущей профессией. Смело идите к своей мечте, ставьте высокие и благородные цели и достигайте их!" — приводит пресс-служба слова Рудени. Исполняющая обязанности директора средней общеобразовательной школы деревни Вахонино Наталья Иванова выразила благодарность и признательность всем учителям, родителям и детям, которые приняли активное участие в благоустройстве школы. По ее мнению, это не просто здание, а место, где будут расти и развиваться будущие лидеры российского общества. "Этот учебный год для нас особенный! Ребята сели за парты в новом здании. Здесь есть все для учебы, для творчества, для занятий спортом", — приводит пресс-служба слова заместителя директора по воспитательной работе Максатихинской средней школы №1 Анны Осиповой. Представитель родительского комитета Максатихинской средней школы №1 Алеся Бородулина поблагодарила власти Тверской области и лично губернатора за такой подарок муниципалитету. Она надеется, что их дети будут получать в этом учебном заведении самые лучшие знания, и из этой школы выйдут будущие знаменитые ученые, медицинские работники, учителя, самые лучшие люди этого района.
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Тверской области открылись две новые школы – на 100 мест в деревне Вахонино Конаковского округа и на 300 мест в поселке Максатиха, сообщает пресс-служба правительства региона.
Создание современных условий для всестороннего развития подрастающего поколения — одна из ключевых задач национального проекта "Молодежь и дети". Приветствия педагогам и ученикам новых школ направил губернатор области Игорь Руденя.
Он подчеркнул, что в учреждениях созданы все условия, чтобы дети могли получать качественное образование и воспитание, заниматься творчеством и спортом.
"Пусть каждый день учебы будет наполнен радостью интересных открытий, помогает раскрыть ваши таланты и способности. Особые напутствия и пожелания звучат в адрес учащихся выпускных классов. Впереди у вас решающий учебный год, когда нужно подготовиться к сдаче экзаменов, определиться с будущей профессией. Смело идите к своей мечте, ставьте высокие и благородные цели и достигайте их!" — приводит пресс-служба слова Рудени.
Исполняющая обязанности директора средней общеобразовательной школы деревни Вахонино Наталья Иванова выразила благодарность и признательность всем учителям, родителям и детям, которые приняли активное участие в благоустройстве школы. По ее мнению, это не просто здание, а место, где будут расти и развиваться будущие лидеры российского общества.
"Этот учебный год для нас особенный! Ребята сели за парты в новом здании. Здесь есть все для учебы, для творчества, для занятий спортом", — приводит пресс-служба слова заместителя директора по воспитательной работе Максатихинской средней школы №1 Анны Осиповой.
Представитель родительского комитета Максатихинской средней школы №1 Алеся Бородулина поблагодарила власти Тверской области и лично губернатора за такой подарок муниципалитету. Она надеется, что их дети будут получать в этом учебном заведении самые лучшие знания, и из этой школы выйдут будущие знаменитые ученые, медицинские работники, учителя, самые лучшие люди этого района.
