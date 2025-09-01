https://ria.ru/20250901/shkolnitsa-2038847243.html
Школьница умерла после линейки в Ульяновской области
Школьница умерла после линейки в Ульяновской области - РИА Новости, 01.09.2025
Школьница умерла после линейки в Ульяновской области
Школьнице стало плохо во время линейки в Октябрьском сельском лицее в Ульяновской области, несмотря на оказанную медицинскую помощь она скончалась, сообщается в РИА Новости, 01.09.2025
САМАРА, 1 сен - РИА Новости. Школьнице стало плохо во время линейки в Октябрьском сельском лицее в Ульяновской области, несмотря на оказанную медицинскую помощь она скончалась, сообщается в Telegram-канале СУСК России по региону. "Сегодня в ходе проведения линейки в МОУ (Муниципальном общеобразовательном учреждении - ред.) "Октябрьский сельский лицей" одной из учениц 2012 года рождения стало плохо, после чего она была госпитализирована в медицинское учреждение, где ей была оказана медицинская помощь, но несмотря на это девочка умерла", - говорится в сообщении регионального СУСК России. Следователи выехали на место происшествия, организована доследственная проверка. На сайте региональной прокуратуры сообщается, что ведомство проводит проверку в связи со смертью ребенка-инвалида. Сотрудники проверяют соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья детей.
