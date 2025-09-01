https://ria.ru/20250901/shkola-2038947109.html
Новую школу на 1,1 тысячи человек открыли в Сургутском районе Югры
Новую школу на 1,1 тысячи человек открыли в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 01.09.2025
Новую школу на 1,1 тысячи человек открыли в Сургутском районе Югры
Новую школу в городском поселении Белый Яр Сургутского района Югры открыли 1 сентября, в ней будут обучаться только в одну смену 1,1 тысячи учеников, сообщил... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T20:41:00+03:00
2025-09-01T20:41:00+03:00
2025-09-01T20:41:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
руслан кухарук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564112385_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_6a3bda974c1bb05b9b1cd0dacabf02dc.jpg
КРАСНОЯРСК, 1 сен – РИА Новости. Новую школу в городском поселении Белый Яр Сургутского района Югры открыли 1 сентября, в ней будут обучаться только в одну смену 1,1 тысячи учеников, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "В День знаний открыли новую школу в Белом Яре. Сегодня в ней прошла первая праздничная линейка. Вместе с губернатором Югры Русланом Кухаруком поздравил учеников вновь построенного второго корпуса Белоярской СОШ №3 с началом учебного года… Учиться здесь будут порядка 1,1 тысячи учеников – все в первую смену. В новом корпусе получил прописку и районный Центр патриотического воспитания "Наследие", - написал Трубецкой на своем Telegram-канале. Все аудитории, по словам главы Сургутского района, укомплектованы необходимым оборудованием и учебными пособиями. Для старшеклассников, которые планируют связать свою жизнь с медициной и техническими специальностями, оборудованы специальные кабинеты на базе физико-химических лабораторий биологии и математики. Помимо учебных аудиторий, здание оснащено планетарием, библиотекой, комнатой для разгрузки, 25-метровым бассейном, спортзалами и актовым залом. Школа построена в рамках концессионного соглашения. Общая стоимость проекта составила 3,2 миллиарда рублей, из которых 1,8 миллиарда рублей были выделены из окружного бюджета при поддержке правительства региона и губернатора Руслана Кухарука. Аналогичные проекты уже реализованы в Солнечном и Нижнесортымском.
https://ria.ru/20250813/yugra-2035056764.html
сургутский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564112385_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_906a730791a4f3ba09f045903258d830.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сургутский район, руслан кухарук
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Руслан Кухарук
Новую школу на 1,1 тысячи человек открыли в Сургутском районе Югры
Трубецкой: в Сургутском районе Югры открылась новая школа на 1,1 тысячи человек
КРАСНОЯРСК, 1 сен – РИА Новости. Новую школу в городском поселении Белый Яр Сургутского района Югры открыли 1 сентября, в ней будут обучаться только в одну смену 1,1 тысячи учеников, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"В День знаний открыли новую школу в Белом Яре. Сегодня в ней прошла первая праздничная линейка. Вместе с губернатором Югры Русланом Кухаруком поздравил учеников вновь построенного второго корпуса Белоярской СОШ №3 с началом учебного года… Учиться здесь будут порядка 1,1 тысячи учеников – все в первую смену. В новом корпусе получил прописку и районный Центр патриотического воспитания "Наследие", - написал Трубецкой на своем Telegram-канале.
Все аудитории, по словам главы Сургутского района, укомплектованы необходимым оборудованием и учебными пособиями. Для старшеклассников, которые планируют связать свою жизнь с медициной и техническими специальностями, оборудованы специальные кабинеты на базе физико-химических лабораторий биологии и математики. Помимо учебных аудиторий, здание оснащено планетарием, библиотекой, комнатой для разгрузки, 25-метровым бассейном, спортзалами и актовым залом.
Школа построена в рамках концессионного соглашения. Общая стоимость проекта составила 3,2 миллиарда рублей, из которых 1,8 миллиарда рублей были выделены из окружного бюджета при поддержке правительства региона и губернатора Руслана Кухарука. Аналогичные проекты уже реализованы в Солнечном и Нижнесортымском.