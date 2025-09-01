Новую школу на 1,1 тысячи человек открыли в Сургутском районе Югры

https://ria.ru/20250901/shkola-2038947109.html

КРАСНОЯРСК, 1 сен – РИА Новости. Новую школу в городском поселении Белый Яр Сургутского района Югры открыли 1 сентября, в ней будут обучаться только в одну смену 1,1 тысячи учеников, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "В День знаний открыли новую школу в Белом Яре. Сегодня в ней прошла первая праздничная линейка. Вместе с губернатором Югры Русланом Кухаруком поздравил учеников вновь построенного второго корпуса Белоярской СОШ №3 с началом учебного года… Учиться здесь будут порядка 1,1 тысячи учеников – все в первую смену. В новом корпусе получил прописку и районный Центр патриотического воспитания "Наследие", - написал Трубецкой на своем Telegram-канале. Все аудитории, по словам главы Сургутского района, укомплектованы необходимым оборудованием и учебными пособиями. Для старшеклассников, которые планируют связать свою жизнь с медициной и техническими специальностями, оборудованы специальные кабинеты на базе физико-химических лабораторий биологии и математики. Помимо учебных аудиторий, здание оснащено планетарием, библиотекой, комнатой для разгрузки, 25-метровым бассейном, спортзалами и актовым залом. Школа построена в рамках концессионного соглашения. Общая стоимость проекта составила 3,2 миллиарда рублей, из которых 1,8 миллиарда рублей были выделены из окружного бюджета при поддержке правительства региона и губернатора Руслана Кухарука. Аналогичные проекты уже реализованы в Солнечном и Нижнесортымском.

