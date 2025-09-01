Рейтинг@Mail.ru
Шапша отметил рост популярности Калужского госуниверситета
Калужская область
Калужская область
 
14:43 01.09.2025 (обновлено: 17:48 01.09.2025)
Шапша отметил рост популярности Калужского госуниверситета
Шапша отметил рост популярности Калужского госуниверситета - РИА Новости, 01.09.2025
Шапша отметил рост популярности Калужского госуниверситета
Губернатор Калужской области Владислав Шапша посетил торжественную линейку в Калужском госуниверситете имени К.Э. Циолковского, отметив растущую популярность... РИА Новости, 01.09.2025
калужская область
калужская область
россия
владислав шапша
КАЛУГА, 1 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша посетил торжественную линейку в Калужском госуниверситете имени К.Э. Циолковского, отметив растущую популярность вуза. В своем Telegram-канале Шапша рассказал, что побывал на линейке в КГУ. Вместе с главой региона студентов университета приветствовали городской голова Калуги Дмитрий Денисов и ректор университета Максим Казак. "Один из лучших региональных вузов страны. Подтверждение тому - число студентов растёт. В этом году 1912 первокурсников. Это юные жители нашей области. А также более 400 молодых людей из других регионов, которые выбрали Калужскую область для учебы и жизни. И почти 100 человек из зарубежных стран", - подчеркнул глава региона. По его словам, сейчас в КГУ вместе учатся студенты из более чем 75 регионов России и 40 государств мира. "За последние годы университет сильно изменился. Появляются новые специальности, которые для многих абитуриентов стали стимулом поступить именно сюда. Вуз обладает всеми возможностями, чтобы дать глубокие знания. Ребята могут развиваться здесь в науке, спорте, творчестве. Калужской области нужны талантливые грамотные специалисты, которые будут вести регион вперёд", - отметил губернатор.
КАЛУГА, 1 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша посетил торжественную линейку в Калужском госуниверситете имени К.Э. Циолковского, отметив растущую популярность вуза.
В своем Telegram-канале Шапша рассказал, что побывал на линейке в КГУ. Вместе с главой региона студентов университета приветствовали городской голова Калуги Дмитрий Денисов и ректор университета Максим Казак.
"Один из лучших региональных вузов страны. Подтверждение тому - число студентов растёт. В этом году 1912 первокурсников. Это юные жители нашей области. А также более 400 молодых людей из других регионов, которые выбрали Калужскую область для учебы и жизни. И почти 100 человек из зарубежных стран", - подчеркнул глава региона.
По его словам, сейчас в КГУ вместе учатся студенты из более чем 75 регионов России и 40 государств мира.
"За последние годы университет сильно изменился. Появляются новые специальности, которые для многих абитуриентов стали стимулом поступить именно сюда. Вуз обладает всеми возможностями, чтобы дать глубокие знания. Ребята могут развиваться здесь в науке, спорте, творчестве. Калужской области нужны талантливые грамотные специалисты, которые будут вести регион вперёд", - отметил губернатор.
