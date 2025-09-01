https://ria.ru/20250901/serbiya-2038955739.html

В Белграде протестующие встали рядом с лагерем сторонников властей

БЕЛГРАД, 1 сен – РИА Новости. Протестующие студенты, учащиеся средних школ, и сторонники оппозиции в ходе массового шествия в Белграде встали рядом с палаточным лагерем сторонников властей, передает корреспондент РИА Новости. Студенты и учащиеся собрались вечером в понедельник на массовую акцию в Белграде, посвященную 10 месяцам, прошедшим после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, когда погибли 16 человек. Они устроили протестное шествие по центральным улицам от старого железнодорожного вокзала в центре Белграда через министерство образования, Конституционный суд, Радио и телевидение Сербии до центральной площади Республики. Около 20.30 (21.30 мск) колонна протестующих подошла к зданию Конституционного суда, рядом с которым находится Скупщина (парламент). На площади между Скупщиной и в прилегающем парке с президентской администрацией с марта стоит палаточный лагерь сторонников президента Александра Вучича. Вечером в понедельник в палаточном городке, прозванным в Белграде "Чациленд" заметно присутствие полиции и мужчин спортивного вида. От демонстрантов сторонников властей отделяет металлическое ограждение и несколько нарядов полиции без сплошного кордона. Активисты, поддерживающие порядок на протесте, остановили колонну демонстрантов в нескольких десятках метров от ограждения "Чациленда". Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Президент Александр Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.

