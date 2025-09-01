Рейтинг@Mail.ru
В Белграде протестующие встали рядом с лагерем сторонников властей - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:19 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/serbiya-2038955739.html
В Белграде протестующие встали рядом с лагерем сторонников властей
В Белграде протестующие встали рядом с лагерем сторонников властей - РИА Новости, 01.09.2025
В Белграде протестующие встали рядом с лагерем сторонников властей
Протестующие студенты, учащиеся средних школ, и сторонники оппозиции в ходе массового шествия в Белграде встали рядом с палаточным лагерем сторонников властей,... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T22:19:00+03:00
2025-09-01T22:19:00+03:00
в мире
сербия
белград (город)
александр вучич
патриарх сербский порфирий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005168129_0:283:3071:2010_1920x0_80_0_0_b8fbfeb1e5a6c466a5c873a37a5dabe1.jpg
БЕЛГРАД, 1 сен – РИА Новости. Протестующие студенты, учащиеся средних школ, и сторонники оппозиции в ходе массового шествия в Белграде встали рядом с палаточным лагерем сторонников властей, передает корреспондент РИА Новости. Студенты и учащиеся собрались вечером в понедельник на массовую акцию в Белграде, посвященную 10 месяцам, прошедшим после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, когда погибли 16 человек. Они устроили протестное шествие по центральным улицам от старого железнодорожного вокзала в центре Белграда через министерство образования, Конституционный суд, Радио и телевидение Сербии до центральной площади Республики. Около 20.30 (21.30 мск) колонна протестующих подошла к зданию Конституционного суда, рядом с которым находится Скупщина (парламент). На площади между Скупщиной и в прилегающем парке с президентской администрацией с марта стоит палаточный лагерь сторонников президента Александра Вучича. Вечером в понедельник в палаточном городке, прозванным в Белграде "Чациленд" заметно присутствие полиции и мужчин спортивного вида. От демонстрантов сторонников властей отделяет металлическое ограждение и несколько нарядов полиции без сплошного кордона. Активисты, поддерживающие порядок на протесте, остановили колонну демонстрантов в нескольких десятках метров от ограждения "Чациленда". Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Президент Александр Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
https://ria.ru/20250901/serbiya-2038950503.html
https://ria.ru/20250901/serbiya-2038861861.html
сербия
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005168129_140:0:2869:2047_1920x0_80_0_0_bc249c20dad6bdb8b77ce645a6f35393.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, белград (город), александр вучич, патриарх сербский порфирий
В мире, Сербия, Белград (город), Александр Вучич, Патриарх Сербский Порфирий
В Белграде протестующие встали рядом с лагерем сторонников властей

В Белграде оппозиция встала рядом с палаточным лагерем сторонников властей

© AP Photo / Darko VojinovicУчастники акции протеста в центре Белграда, Сербия
Участники акции протеста в центре Белграда, Сербия - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Участники акции протеста в центре Белграда, Сербия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 1 сен – РИА Новости. Протестующие студенты, учащиеся средних школ, и сторонники оппозиции в ходе массового шествия в Белграде встали рядом с палаточным лагерем сторонников властей, передает корреспондент РИА Новости.
Студенты и учащиеся собрались вечером в понедельник на массовую акцию в Белграде, посвященную 10 месяцам, прошедшим после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, когда погибли 16 человек. Они устроили протестное шествие по центральным улицам от старого железнодорожного вокзала в центре Белграда через министерство образования, Конституционный суд, Радио и телевидение Сербии до центральной площади Республики.
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
В Белграде проходит акция в память о погибших в Нови-Саде
Вчера, 21:20
Около 20.30 (21.30 мск) колонна протестующих подошла к зданию Конституционного суда, рядом с которым находится Скупщина (парламент). На площади между Скупщиной и в прилегающем парке с президентской администрацией с марта стоит палаточный лагерь сторонников президента Александра Вучича.
Вечером в понедельник в палаточном городке, прозванным в Белграде "Чациленд" заметно присутствие полиции и мужчин спортивного вида.
От демонстрантов сторонников властей отделяет металлическое ограждение и несколько нарядов полиции без сплошного кордона.
Активисты, поддерживающие порядок на протесте, остановили колонну демонстрантов в нескольких десятках метров от ограждения "Чациленда".
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Президент Александр Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
Акция протеста в Сербии - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
В Сербии протестующие студенты залезли в университет через окна
Вчера, 15:02
 
В миреСербияБелград (город)Александр ВучичПатриарх Сербский Порфирий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала