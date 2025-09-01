https://ria.ru/20250901/serbiya-2038950503.html

В Белграде проходит акция в память о погибших в Нови-Саде

В Белграде проходит акция в память о погибших в Нови-Саде

Протестующие студенты, учащиеся средних школ, и сторонники оппозиции проводят массовую акцию в Белграде, посвященную 10 месяцам, прошедшим после обрушения... РИА Новости, 01.09.2025

БЕЛГРАД, 1 сен – РИА Новости. Протестующие студенты, учащиеся средних школ, и сторонники оппозиции проводят массовую акцию в Белграде, посвященную 10 месяцам, прошедшим после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, когда погибли 16 человек, передает корреспондент РИА Новости. Студенты и учащиеся опубликовали в соцсетях план митинга и шествия с 18.30 (19.30 мск) по центральным улицам от старого железнодорожного вокзала в центре Белграда через министерство образования, конституционный суд, Радио и телевидение Сербии до центральной площади Республики. "Первого сентября. Помним. Свистки оставьте дома", - написали организаторы в соцсетях и отметили, что шествие носит мемориальный характер в память о погибших в Нови-Саде. К назначенному времени на площади перед старым железнодорожным вокзалом Белграда собрались свыше тысячи студентов и граждан с национальными флагами и флагами факультетов. Движение на улице Неманьина и прилегающих было перекрыто. Через час от имени учащихся средних (аналогично 8-10 классам российских школ и профессиональных колледжей - ред.) школ организаторы обратились со словами поддержки к протестующим студентам и прочитали имена 16 погибших при трагедии в Нови-Саде. Во время речи через толпу по блокированной улице проехала "скорая помощь", протестующие её пропустили. После этого на площади состоялись 16 минут молчания, после чего колонна двинулась по центральным улицам. Студенты факультета спорта и физической культуры (DIF) университета в городе Нови-Сад в понедельник в соцсетях распространили сообщение о том, что декан Патрик Дрид утром при поддержке полиции занял здание факультета, до того блокированное протестующими. Студенты после препирательств у входа с кордоном полиции через окна залезли в помещение факультета, затем ситуация успокоилась. По закону о высшем образовании Сербии вузы обладают правом автономии, согласно которому план и содержание деятельности и учебных программ полностью определяют преподаватели, вне зависимости от основателя или владельца, в данном случае государства, а также полиция может зайти в помещение вуза только по официальному приглашению ректора или декана. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Президент Александр Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.

