Сечин оценил перспективы сотрудничества России и Китая в нефтегазовой сфере

Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что в сфере сотрудничества России и Китая в нефтегазовой сфере все хорошо. РИА Новости, 01.09.2025
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что в сфере сотрудничества России и Китая в нефтегазовой сфере все хорошо. Глава "Роснефти" в понедельник прибыл в Тяньцзинь, где проходит саммит ШОС, в котором принимает участие президент России Владимир Путин. На полях саммита у главы государства запланирован ряд двусторонних встреч. "Все хорошо", - сказал Сечин журналистам на вопрос, какие перспективы сотрудничества России и КНР в нефтегазовой сфере.
