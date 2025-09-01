Рейтинг@Mail.ru
Сечин оценил перспективы сотрудничества России и Китая в нефтегазовой сфере - РИА Новости, 01.09.2025
06:34 01.09.2025
Сечин оценил перспективы сотрудничества России и Китая в нефтегазовой сфере
Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что в сфере сотрудничества России и Китая в нефтегазовой сфере все хорошо. РИА Новости, 01.09.2025
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что в сфере сотрудничества России и Китая в нефтегазовой сфере все хорошо. Глава "Роснефти" в понедельник прибыл в Тяньцзинь, где проходит саммит ШОС, в котором принимает участие президент России Владимир Путин. На полях саммита у главы государства запланирован ряд двусторонних встреч. "Все хорошо", - сказал Сечин журналистам на вопрос, какие перспективы сотрудничества России и КНР в нефтегазовой сфере.
экономика, россия, китай, тяньцзинь, игорь сечин, владимир путин, роснефть, шос, саммит шос в китае в 2025 году
Экономика, Россия, Китай, Тяньцзинь, Игорь Сечин, Владимир Путин, Роснефть, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Сечин оценил перспективы сотрудничества России и Китая в нефтегазовой сфере

© AP Photo / Rafiq MaqboolСимволика саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) возле железнодорожного вокзала в Тяньцзине
Символика саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) возле железнодорожного вокзала в Тяньцзине. Архивное фото
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что в сфере сотрудничества России и Китая в нефтегазовой сфере все хорошо.
Глава "Роснефти" в понедельник прибыл в Тяньцзинь, где проходит саммит ШОС, в котором принимает участие президент России Владимир Путин. На полях саммита у главы государства запланирован ряд двусторонних встреч.
"Все хорошо", - сказал Сечин журналистам на вопрос, какие перспективы сотрудничества России и КНР в нефтегазовой сфере.
"Единство и решимость". Путин начинает беспрецедентный визит в Китай
