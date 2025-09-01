https://ria.ru/20250901/sechin-2038752972.html

Сечин оценил перспективы сотрудничества России и Китая в нефтегазовой сфере

Сечин оценил перспективы сотрудничества России и Китая в нефтегазовой сфере - РИА Новости, 01.09.2025

Сечин оценил перспективы сотрудничества России и Китая в нефтегазовой сфере

Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что в сфере сотрудничества России и Китая в нефтегазовой сфере все хорошо. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T06:34:00+03:00

2025-09-01T06:34:00+03:00

2025-09-01T06:34:00+03:00

экономика

россия

китай

тяньцзинь

игорь сечин

владимир путин

роснефть

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038366893_0:144:3001:1832_1920x0_80_0_0_a627c2d9efe7de5f6fd3ce23a2d90eb3.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что в сфере сотрудничества России и Китая в нефтегазовой сфере все хорошо. Глава "Роснефти" в понедельник прибыл в Тяньцзинь, где проходит саммит ШОС, в котором принимает участие президент России Владимир Путин. На полях саммита у главы государства запланирован ряд двусторонних встреч. "Все хорошо", - сказал Сечин журналистам на вопрос, какие перспективы сотрудничества России и КНР в нефтегазовой сфере.

https://ria.ru/20250831/kitay-2038382697.html

россия

китай

тяньцзинь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, китай, тяньцзинь, игорь сечин, владимир путин, роснефть, шос, саммит шос в китае в 2025 году