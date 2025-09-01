https://ria.ru/20250901/schelkovo-2038947229.html

В Щелково группа мужчин избила сотрудника ГИБДД

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Группа мужчин избила сотрудника ГИБДД после требования прекратить конфликт с охранником у торгового центра, один из них - уроженец одной из бывших советских республик, задержан, личности остальных устанавливаются, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД РФ. "Сотрудниками полиции задержан один из нарушителей общественного порядка, который наносил телесные повреждения инспектору ДПС в г.о. Щёлково",- говорится в сообщении. По информации полиции, в дежурную часть поступило сообщение от сотрудника ГИБДД о том, что, находясь в свободное от службы время в торговом Центре "Глобус" в Щелково, он стал свидетелем конфликта между группой мужчин и охранником. Сотрудник полиции представился конфликтующим, показал служебное удостоверение и потребовал прекратить противоправные действия, отметили в сообщении. "На данную просьбу граждане ответили отказом в грубой форме, после чего нанесли сотруднику несколько ударов", - сообщили в ГУ МВД. Инцидент на телефон засняли очевидцы. Видео, где полицейскому наносят удары ногами и кулаками появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как после нападения, сотрудник применяет травматическое оружие, а злоумышленники скрываются с места происшествия. Пострадавшему сотруднику ГИБДД была оказана медицинская помощь, отметили в полиции. "Сотрудниками полиции один из правонарушителей был установлен в кратчайшие сроки и доставлен в территориальный отдел. Им оказался уроженец одной из стран Средней Азии 1997 года рождения",- подчеркнули в ведомстве. Сотрудники МВД продолжают розыск остальных нападавших. Собранные материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, заключили в пресс-службе подмосковной полиции.

