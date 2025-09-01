https://ria.ru/20250901/sakhaltuev-2038844986.html
Умер художник-постановщик мультфильма "Остров сокровищ" Радна Сахалтуев
Умер художник-постановщик мультфильма "Остров сокровищ" Радна Сахалтуев - РИА Новости, 01.09.2025
Умер художник-постановщик мультфильма "Остров сокровищ" Радна Сахалтуев
Советский художник, постановщик мультфильмов Радна Сахалтуев, известный по мультфильмам "Остров сокровищ" и "Приключения капитана Врунгеля", скончался на 91-м... РИА Новости, 01.09.2025
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Советский художник, постановщик мультфильмов Радна Сахалтуев, известный по мультфильмам "Остров сокровищ" и "Приключения капитана Врунгеля", скончался на 91-м году жизни в Киеве, сообщил украинский кинокритик и киновед Сергей Тримбач. "Кончилось лето, и кончился счет дней Радны. Прощайте, дорогой... Наша светлая печаль – среди нас жил такой необыкновенный животворящий талант", - написал Тримбач в социальной сети Facebook*. Сахалтуев родился в Улан-Удэ 15 мая 1935 года. После окончания московского Института кинематографии в 1961 году по распределению поехал в Киев, где поступил на работу ассистентом художника-постановщика в отделение мультипликации студии "Киевнаучфильм". Был одним из ведущих художников советской и украинской мультипликации и книжной иллюстрации. К его работам относятся "Приключения капитана Врунгеля", "Остров сокровищ", "Доктор Айболит".* Запрещена в РФ как экстремистская.
Умер художник-постановщик мультфильма "Остров сокровищ" Радна Сахалтуев
