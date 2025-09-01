Экс-губернатор Сахалина проходит программу коррекции личности
© РИА Новости / Кирилл Ясько | Перейти в медиабанк Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин в зале Сахалинского областного суда во время рассмотрения апелляции. 22 ноября 2018
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Бывший сахалинский губернатор Александр Хорошавин, осужденный на 15 лет за взяточничество, в колонии проходит программу коррекции личности, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Принимает активное участие в общественно полезной жизни отряда и колонии, не уклоняется от выполнения программы психологической коррекции его личности", - говорится в материалах дела.
Бывший чиновник отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края.
Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил Хорошавина по первому уголовному делу за взятки к 13 годам колонии строгого режима. Экс-губернатор также был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград. Материалы второго уголовного дела о получении взяток были переданы в Южно-Сахалинский городской суд в апреле 2020 года, спустя два года Хорошавина приговорили по совокупности к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей.