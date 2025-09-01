https://ria.ru/20250901/rumynija-2038835668.html
В Румынии обвинили правительство в лобовой атаке на демократию
В Румынии обвинили правительство в лобовой атаке на демократию - РИА Новости, 01.09.2025
В Румынии обвинили правительство в лобовой атаке на демократию
Правительство Румынии в очередной раз берет на себя ответственность за ряд законопроектов, отстраняя парламентариев и сенаторов от их обсуждения, что... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T13:05:00+03:00
2025-09-01T13:05:00+03:00
2025-09-01T13:05:00+03:00
в мире
румыния
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897639082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7bc71a8e968c4addcdd2b06afa09cf87.jpg
КИШИНЕВ, 1 сен - РИА Новости. Правительство Румынии в очередной раз берет на себя ответственность за ряд законопроектов, отстраняя парламентариев и сенаторов от их обсуждения, что противоречит нормам демократии, заявил депутат парламента от оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Штефан Аврамеску. "Парламентская сессия начинается под знаком принятия правительством Илие Боложана ответственности (за проекты законов - ред.). Эта практика, при которой парламент отстранён от законодательного процесса, представляет собой лобовую атаку на демократию в Румынии. Игнорирование парламента и косвенно воли румын означает прямое нарушение демократических принципов", - говорится в заявлении Аврамеску, опубликованном на сайте партии. По его словам, кабмин намерен взять на себя ответственность за пять пакетов мер под предлогом экономии средств госбюджета. Однако оппозиция уверена, что все это обернется еще большим давлением на румынских граждан. "AUR будет бороться за защиту экономических и социальных интересов румын и внесет необходимые вотумы о недоверии. Однако для принятия вотума необходимо, чтобы парламентарии набрались смелости проголосовать", - добавил Аврамеску. Правительство Румынии на заседании парламента 7 июля взяло на себя ответственность за первый пакет мер по сокращению дефицита госбюджета, который включает в себя в том числе повышение НДС до 21%, чтобы сократить дефицит госбюджета. Меры также предусматривают повышение акцизов на алкоголь, топливо и сигареты на 10%, введение медицинского взноса для пенсионеров, ограничение зарплат для бюджетников. Премьер Румынии Боложан ранее заявлял, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%, но пока не предприняли для этого никаких конкретных мер.
https://ria.ru/20250714/rumyniya-2028968810.html
https://ria.ru/20250804/ekonomika-2033365869.html
румыния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897639082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_10b6dd8d49105a22b97dc07f0252fe43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния
В Румынии обвинили правительство в лобовой атаке на демократию
Депутат Аврамеску: правительство Румынии пытается подменить собой парламент
КИШИНЕВ, 1 сен - РИА Новости. Правительство Румынии в очередной раз берет на себя ответственность за ряд законопроектов, отстраняя парламентариев и сенаторов от их обсуждения, что противоречит нормам демократии, заявил депутат парламента от оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Штефан Аврамеску.
"Парламентская сессия начинается под знаком принятия правительством Илие Боложана ответственности (за проекты законов - ред.). Эта практика, при которой парламент отстранён от законодательного процесса, представляет собой лобовую атаку на демократию в Румынии
. Игнорирование парламента и косвенно воли румын означает прямое нарушение демократических принципов", - говорится в заявлении Аврамеску, опубликованном на сайте партии.
По его словам, кабмин намерен взять на себя ответственность за пять пакетов мер под предлогом экономии средств госбюджета. Однако оппозиция уверена, что все это обернется еще большим давлением на румынских граждан.
"AUR будет бороться за защиту экономических и социальных интересов румын и внесет необходимые вотумы о недоверии. Однако для принятия вотума необходимо, чтобы парламентарии набрались смелости проголосовать", - добавил Аврамеску.
Правительство Румынии на заседании парламента 7 июля взяло на себя ответственность за первый пакет мер по сокращению дефицита госбюджета, который включает в себя в том числе повышение НДС до 21%, чтобы сократить дефицит госбюджета. Меры также предусматривают повышение акцизов на алкоголь, топливо и сигареты на 10%, введение медицинского взноса для пенсионеров, ограничение зарплат для бюджетников.
Премьер Румынии Боложан ранее заявлял, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%, но пока не предприняли для этого никаких конкретных мер.