В Румынии обвинили правительство в лобовой атаке на демократию

КИШИНЕВ, 1 сен - РИА Новости. Правительство Румынии в очередной раз берет на себя ответственность за ряд законопроектов, отстраняя парламентариев и сенаторов от их обсуждения, что противоречит нормам демократии, заявил депутат парламента от оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Штефан Аврамеску. "Парламентская сессия начинается под знаком принятия правительством Илие Боложана ответственности (за проекты законов - ред.). Эта практика, при которой парламент отстранён от законодательного процесса, представляет собой лобовую атаку на демократию в Румынии. Игнорирование парламента и косвенно воли румын означает прямое нарушение демократических принципов", - говорится в заявлении Аврамеску, опубликованном на сайте партии. По его словам, кабмин намерен взять на себя ответственность за пять пакетов мер под предлогом экономии средств госбюджета. Однако оппозиция уверена, что все это обернется еще большим давлением на румынских граждан. "AUR будет бороться за защиту экономических и социальных интересов румын и внесет необходимые вотумы о недоверии. Однако для принятия вотума необходимо, чтобы парламентарии набрались смелости проголосовать", - добавил Аврамеску. Правительство Румынии на заседании парламента 7 июля взяло на себя ответственность за первый пакет мер по сокращению дефицита госбюджета, который включает в себя в том числе повышение НДС до 21%, чтобы сократить дефицит госбюджета. Меры также предусматривают повышение акцизов на алкоголь, топливо и сигареты на 10%, введение медицинского взноса для пенсионеров, ограничение зарплат для бюджетников. Премьер Румынии Боложан ранее заявлял, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%, но пока не предприняли для этого никаких конкретных мер.

