"Рубикон" уничтожил четыре тысячи средств связи за год
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:36 01.09.2025
"Рубикон" уничтожил четыре тысячи средств связи за год
специальная военная операция на украине
россия
алексей криворучко
вооруженные силы украины
безопасность
россия, алексей криворучко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Алексей Криворучко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
© РИА Новости / Сергей БобылевВоеннослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Испытательный центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон" уничтожил 4 тысячи средств связи, средств радиэлектронной борьбы (РЭБ), РЛС и подавил более 44 тысяч FPV-дронов за год в зоне проведения СВО, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко на заседании коллегии Минобороны России, передаёт пресс-служба ведомства.
"Всего за год Центром уничтожено более пяти тысяч различного вооружения и военной техники противника. Помимо этого, уничтожено свыше 3,7 тысяч автомобилей повышенной проходимости, используемых ВСУ для перевозок личного состава и военных грузов, 4 тысяч средств связи, РЭБ, РЛС и 13,5 тысяч объектов военной инфраструктуры. Подавлено более 44 тысяч FPV-дронов", – сказал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАлексей КриворучкоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
