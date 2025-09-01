https://ria.ru/20250901/rubikon-2038912369.html

"Рубикон" уничтожил четыре тысячи средств связи за год

"Рубикон" уничтожил четыре тысячи средств связи за год

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Испытательный центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон" уничтожил 4 тысячи средств связи, средств радиэлектронной борьбы (РЭБ), РЛС и подавил более 44 тысяч FPV-дронов за год в зоне проведения СВО, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко на заседании коллегии Минобороны России, передаёт пресс-служба ведомства. "Всего за год Центром уничтожено более пяти тысяч различного вооружения и военной техники противника. Помимо этого, уничтожено свыше 3,7 тысяч автомобилей повышенной проходимости, используемых ВСУ для перевозок личного состава и военных грузов, 4 тысяч средств связи, РЭБ, РЛС и 13,5 тысяч объектов военной инфраструктуры. Подавлено более 44 тысяч FPV-дронов", – сказал он.

