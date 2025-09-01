https://ria.ru/20250901/rubikon-2038912369.html
"Рубикон" уничтожил четыре тысячи средств связи за год
"Рубикон" уничтожил четыре тысячи средств связи за год
"Рубикон" уничтожил четыре тысячи средств связи за год
Испытательный центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон" уничтожил 4 тысячи средств связи, средств радиэлектронной борьбы (РЭБ), РЛС и подавил более...
специальная военная операция на украине
россия
алексей криворучко
вооруженные силы украины
безопасность
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Испытательный центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон" уничтожил 4 тысячи средств связи, средств радиэлектронной борьбы (РЭБ), РЛС и подавил более 44 тысяч FPV-дронов за год в зоне проведения СВО, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко на заседании коллегии Минобороны России, передаёт пресс-служба ведомства. "Всего за год Центром уничтожено более пяти тысяч различного вооружения и военной техники противника. Помимо этого, уничтожено свыше 3,7 тысяч автомобилей повышенной проходимости, используемых ВСУ для перевозок личного состава и военных грузов, 4 тысяч средств связи, РЭБ, РЛС и 13,5 тысяч объектов военной инфраструктуры. Подавлено более 44 тысяч FPV-дронов", – сказал он.
россия
2025
россия, алексей криворучко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Алексей Криворучко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
