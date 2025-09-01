Рейтинг@Mail.ru
На телеканале RT пройдет премьера шоу с индийским политиком - РИА Новости, 01.09.2025
18:13 01.09.2025
На телеканале RT пройдет премьера шоу с индийским политиком
На телеканале RT пройдет премьера шоу с индийским политиком - РИА Новости, 01.09.2025
На телеканале RT пройдет премьера шоу с индийским политиком
Премьера программы "Цена империи", ведущим которой стал глава комитета по внешним связям парламента Индии Шаши Тхарур, состоится 1 сентября на RT, сообщает... РИА Новости, 01.09.2025
в мире
индия
телеканал rt
россия
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Премьера программы "Цена империи", ведущим которой стал глава комитета по внешним связям парламента Индии Шаши Тхарур, состоится 1 сентября на RT, сообщает телеканал. "На телеканале RT 1 сентября состоится премьера программы "Цена империи", ведущим которой стал глава комитета по внешним связям парламента Индии Шаши Тхарур (Imperial Receipts with Dr. Shashi Tharoor). Проект посвящён сложной и чувствительной для Индии теме: как британский колониализм изменил страну и как его последствия ощущаются сегодня", - говорится в сообщении на сайте RT. Уточняется, что в 10 эпизодах Тхарур исследует прошлое Индии и развенчивает мифы о колониализме. Тхарур показывает подлинную историю британского правления в Индии: разграбление, подавление и разрушение культуры и экономики нации, превращение одной из самых древних и самобытных цивилизаций в источник ресурсов и "дешёвой рабочей силы". "На протяжении двухсот лет кто-то другой решал, чем вы должны быть в мире. Последнее, что вы хотите сделать как независимая нация, это уступить кому-либо своё право иметь собственное мнение", - сказал Тхарур, слова которого приводит RT. Выпуски шоу "Цена империи" будут транслироваться с 1 сентября еженедельно в 16.30 по московскому времени (19.00 в Индии).
индия
россия
в мире, индия, телеканал rt, россия
В мире, Индия, Телеканал RT, Россия
На телеканале RT пройдет премьера шоу с индийским политиком

RT покажет премьеру шоу "Цена империи" с индийским политиком Тхаруром 1 сентября

Премьера программы "Цена империи" на телеканале RT, ведущим которой стал глава комитета по внешним связям парламента Индии Шаши Тхарур
Премьера программы Цена империи на телеканале RT, ведущим которой стал глава комитета по внешним связям парламента Индии Шаши Тхарур - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© RT на русском
Премьера программы "Цена империи" на телеканале RT, ведущим которой стал глава комитета по внешним связям парламента Индии Шаши Тхарур
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Премьера программы "Цена империи", ведущим которой стал глава комитета по внешним связям парламента Индии Шаши Тхарур, состоится 1 сентября на RT, сообщает телеканал.
"На телеканале RT 1 сентября состоится премьера программы "Цена империи", ведущим которой стал глава комитета по внешним связям парламента Индии Шаши Тхарур (Imperial Receipts with Dr. Shashi Tharoor). Проект посвящён сложной и чувствительной для Индии теме: как британский колониализм изменил страну и как его последствия ощущаются сегодня", - говорится в сообщении на сайте RT.
Уточняется, что в 10 эпизодах Тхарур исследует прошлое Индии и развенчивает мифы о колониализме. Тхарур показывает подлинную историю британского правления в Индии: разграбление, подавление и разрушение культуры и экономики нации, превращение одной из самых древних и самобытных цивилизаций в источник ресурсов и "дешёвой рабочей силы".
"На протяжении двухсот лет кто-то другой решал, чем вы должны быть в мире. Последнее, что вы хотите сделать как независимая нация, это уступить кому-либо своё право иметь собственное мнение", - сказал Тхарур, слова которого приводит RT.
Выпуски шоу "Цена империи" будут транслироваться с 1 сентября еженедельно в 16.30 по московскому времени (19.00 в Индии).
В миреИндияТелеканал RTРоссия
 
 
