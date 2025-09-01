https://ria.ru/20250901/rt-2038919064.html

На телеканале RT пройдет премьера шоу с индийским политиком

На телеканале RT пройдет премьера шоу с индийским политиком

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Премьера программы "Цена империи", ведущим которой стал глава комитета по внешним связям парламента Индии Шаши Тхарур, состоится 1 сентября на RT, сообщает телеканал. "На телеканале RT 1 сентября состоится премьера программы "Цена империи", ведущим которой стал глава комитета по внешним связям парламента Индии Шаши Тхарур (Imperial Receipts with Dr. Shashi Tharoor). Проект посвящён сложной и чувствительной для Индии теме: как британский колониализм изменил страну и как его последствия ощущаются сегодня", - говорится в сообщении на сайте RT. Уточняется, что в 10 эпизодах Тхарур исследует прошлое Индии и развенчивает мифы о колониализме. Тхарур показывает подлинную историю британского правления в Индии: разграбление, подавление и разрушение культуры и экономики нации, превращение одной из самых древних и самобытных цивилизаций в источник ресурсов и "дешёвой рабочей силы". "На протяжении двухсот лет кто-то другой решал, чем вы должны быть в мире. Последнее, что вы хотите сделать как независимая нация, это уступить кому-либо своё право иметь собственное мнение", - сказал Тхарур, слова которого приводит RT. Выпуски шоу "Цена империи" будут транслироваться с 1 сентября еженедельно в 16.30 по московскому времени (19.00 в Индии).

