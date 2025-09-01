https://ria.ru/20250901/rossiya-2038927654.html
Путин оценил отношения России и Непала
Путин оценил отношения России и Непала - РИА Новости, 01.09.2025
Путин оценил отношения России и Непала
Президент России Владимир Путин заявил, что у России и Непала никогда не было проблем в отношениях, страны демонстрируют близкие позиции по ключевым вопросам
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у России и Непала никогда не было проблем в отношениях, страны демонстрируют близкие позиции по ключевым вопросам международной повестки дня. Путин провел встречу с премьером Непала Шарма Оли на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. "Хочу отметить, что у нас никогда не было никаких проблем. Более того, по ключевым по вопросам международной повестки дня наши позиции или очень близки, или совпадают", - сказал Путин на встрече. Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Первым городом посещения президента стал Тяньцзинь, где проходит саммит ШОС. На его полях у Путина запланирован целый ряд двухсторонних встреч.
Путин оценил отношения России и Непала
