Путин оценил отношения России и Непала

Путин оценил отношения России и Непала - РИА Новости, 01.09.2025

Путин оценил отношения России и Непала

Президент России Владимир Путин заявил, что у России и Непала никогда не было проблем в отношениях, страны демонстрируют близкие позиции по ключевым вопросам

2025-09-01

2025-09-01T18:57:00+03:00

2025-09-01T19:36:00+03:00

в мире

россия

непал

китай

владимир путин

шос

саммит шос в китае в 2025 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038935187_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9615c627ad92d9e5b35161fadea41aef.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у России и Непала никогда не было проблем в отношениях, страны демонстрируют близкие позиции по ключевым вопросам международной повестки дня. Путин провел встречу с премьером Непала Шарма Оли на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. "Хочу отметить, что у нас никогда не было никаких проблем. Более того, по ключевым по вопросам международной повестки дня наши позиции или очень близки, или совпадают", - сказал Путин на встрече. Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Первым городом посещения президента стал Тяньцзинь, где проходит саммит ШОС. На его полях у Путина запланирован целый ряд двухсторонних встреч.

россия

непал

китай

2025

в мире, россия, непал, китай, владимир путин, шос, саммит шос в китае в 2025 году