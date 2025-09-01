https://ria.ru/20250901/rossiya-2038874520.html

Афганистан обратился к России за помощью после землетрясения

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Кабул обратился к Москве за помощью в устранении последствий сильного землетрясения, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов."Обратились, и наш МЧС работает над этим", — сказал он.По его словам, сейчас нет информации, пострадали ли россияне, вероятность, что они были в пострадавших районах, невелика.В ночь на понедельник в восточных и центральных провинциям Афганистана произошло землетрясение. По последним данным, погибли более 800 человек, около трех тысяч пострадали.Как заявляли местные власти, дороги, ведущие в уезды Мазар, Чауки и Нургуль провинции Кунар, заблокированы оползнями. Спасательные операции продолжаются.В районе Нургуль несколько деревень оказались полностью погребены под землей, есть вероятность, что сотни людей находятся под завалами.

