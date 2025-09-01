Рейтинг@Mail.ru
Афганистан обратился к России за помощью после землетрясения - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:38 01.09.2025 (обновлено: 16:43 01.09.2025)
https://ria.ru/20250901/rossiya-2038874520.html
Афганистан обратился к России за помощью после землетрясения
Афганистан обратился к России за помощью после землетрясения - РИА Новости, 01.09.2025
Афганистан обратился к России за помощью после землетрясения
Кабул обратился к Москве за помощью в устранении последствий сильного землетрясения, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента по Афганистану Замир... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T15:38:00+03:00
2025-09-01T16:43:00+03:00
афганистан
в мире
россия
замир кабулов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038881493_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_538d429549af90b1096894ea087bde0b.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Кабул обратился к Москве за помощью в устранении последствий сильного землетрясения, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов."Обратились, и наш МЧС работает над этим", — сказал он.По его словам, сейчас нет информации, пострадали ли россияне, вероятность, что они были в пострадавших районах, невелика.В ночь на понедельник в восточных и центральных провинциям Афганистана произошло землетрясение. По последним данным, погибли более 800 человек, около трех тысяч пострадали.Как заявляли местные власти, дороги, ведущие в уезды Мазар, Чауки и Нургуль провинции Кунар, заблокированы оползнями. Спасательные операции продолжаются.В районе Нургуль несколько деревень оказались полностью погребены под землей, есть вероятность, что сотни людей находятся под завалами.
афганистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038881493_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0383aabd5459723d32cc0332c819158c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
афганистан, в мире, россия, замир кабулов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Афганистан, В мире, Россия, Замир Кабулов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Афганистан обратился к России за помощью после землетрясения

Афганистан обратился к РФ за помощью после землетрясения, унесшего 800 жизней

© AP Photo / Wahidullah KakarПоследствия землетрясения в афганской провинции Кунар
Последствия землетрясения в афганской провинции Кунар - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© AP Photo / Wahidullah Kakar
Последствия землетрясения в афганской провинции Кунар
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Кабул обратился к Москве за помощью в устранении последствий сильного землетрясения, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.
"Обратились, и наш МЧС работает над этим", — сказал он.
© Фото : соцсетиПоследствия землетрясения в Афганистане
Последствия землетрясения в Афганистане - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© Фото : соцсети
Последствия землетрясения в Афганистане
По его словам, сейчас нет информации, пострадали ли россияне, вероятность, что они были в пострадавших районах, невелика.
В ночь на понедельник в восточных и центральных провинциям Афганистана произошло землетрясение. По последним данным, погибли более 800 человек, около трех тысяч пострадали.
© AP Photo / Wahidullah KakarПоследствия землетрясения в афганской провинции Кунар
Последствия землетрясения в афганской провинции Кунар - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© AP Photo / Wahidullah Kakar
Последствия землетрясения в афганской провинции Кунар
Как заявляли местные власти, дороги, ведущие в уезды Мазар, Чауки и Нургуль провинции Кунар, заблокированы оползнями. Спасательные операции продолжаются.
В районе Нургуль несколько деревень оказались полностью погребены под землей, есть вероятность, что сотни людей находятся под завалами.
© AP Photo / Wahidullah KakarПоследствия землетрясения в афганской провинции Кунар
Последствия землетрясения в афганской провинции Кунар - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© AP Photo / Wahidullah Kakar
Последствия землетрясения в афганской провинции Кунар
 
АфганистанВ миреРоссияЗамир КабуловМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала