Россия победила в главной битве с Западом

Позади и тревоги, и беспокойство, в тетрадях и учебниках наведен порядок, в пеналах собраны карандаши, ручки, фломастеры.Будущее России — наши дети и подростки — сегодня отправились в школу. Миллионы семей ждали этого момента, который всегда — хоть и будний день, но в календаре отмечен красным. Потому что праздник. Наш праздник. И нам точно есть что праздновать и с чем поздравлять. Наших детей, наших учителей и нашу страну.Русская школа за последние 30 с лишним лет прошла колоссальный путь: с момента, как ее хотели разрушить, чтобы потом совсем уничтожить, до сегодняшнего планетарного триумфа. Нет практически ни единой международной олимпиады, где бы наши дети не становились лучшими. Где бы они не брали первые места. По любому предмету. От информатики до биологии. От химии и до математики.Наше образование хулили и клеймили как что-то "регрессивное", "зубрежистое", "реакционное", но, как выяснилось, под этими обесценивающими словами подразумевалось трудолюбие, умение преодолевать трудности и стремление быть лучшими.Вся отечественная педагогическая мысль на протяжении не десятилетий, а веков строилась на желании пробудить в учениках и ученицах жажду знаний — когда процесс постижения приносит гораздо больше удовольствия, чем результат. За это, собственно, наша школа в начале 90-х подвергалась невероятному давлению: тем, кто нас ненавидел, кто нас боялся и мечтал нас поработить, кровь из носу было нужно выбить у нас почву из-под ног. Этой общей почвой и общей судьбой была (и остается) наша школа.Кампаний по демонизации было много, и всякий раз школа попадала под удар — потому, что, как нам сообщали "прогрессисты-глобалисты" отечественного извода, она воспитывала "зубрилок" и "несвободных" людей. Логичный вопрос "а где вы, такие свободолюбивые, учились и кто вам объяснял правила правописания, как и правила арифметики?" всегда оставался без ответа.Закономерно: ведь все делалось, чтобы наше образование обесценить, а западное, наоборот, поднять в цене. Отсюда берет начало курс на платное обучение (да еще с намеком на "элитарность") в школе, не имеющей права на существование в принципе. Все эти лицеи и колледжи, как в "лондонах и парижах", со скандальным и запретительным ценником — пощечина исконно русской школе, где все ученики и ученицы всегда были равны.Совершенство, перфекционизм и превосходство допускались только в учении.Именно принцип равенства нашей школы позволил справиться с чудовищными пороками — неграмотностью и беспризорностью.Школа стала главной, единственной и неоспоримой путевкой в большую жизнь тем, кого судьба и наша непростая история лишили родителей. Школа стала для десятков миллионов наших юных сограждан местом, где их согревали как немудрящей едой (завтраки и обеды), так и любовью и заботой педагогов. Эта традиция бесплатного питания для детей из небогатых семей сегодня продолжается. И да, это колоссально важно. И поэтому об этом стоит напомнить.Стоит напомнить и о тех, кто сопротивлялся разрушительной вестернизации нашей школы, которой, если бы не этот молчаливый, но массовый резистанс, сегодня просто не существовала бы. Если бы не наши мужественные педагоги, прогрессисты-глобалисты заменили бы нашу русскую школу на многочисленные "школы Монтессори". Там, чтобы не огорчать детей и не добавлять им выдуманной манипуляторами-взрослыми фрустрации, с ними играют в кубики до совершеннолетия.И тут мы подходим к самому важному.Голоса, которые призывают "снизить нагрузку", уменьшить количество уроков и даже отменить домашние задания, служат детям плохую службу. Наша школа — это не только знания, не только обретение социальных навыков, не только сообщество, в котором рождаются знакомства, общение, дружба и любовь (первые и зачастую очень крепкие), — это место, где детей приучают к трудолюбию. И прививают им навыки преодоления проблем. Научиться не обращать внимания на препятствия и рубежи невозможно, если этих препятствий нет, а рубежи отсутствуют. Фрустрация же, связанная с осознанием мелкого, частного и проходящего поражения, или получение отрицательного результата есть необходимое условие для движения вперед.Те, кто подает голос, что не всем по плечу академическое превосходство и отличная успеваемость, должны заткнуться и молчать в тряпочку. Традиции русской, потом советской, а ныне российской педагогики, когда потрясающих успехов достигали особые дети или же их сверстники с ограниченными возможностями, тезис о равнении на худших (чтобы никого якобы не обидеть) опрокидывают мгновенно. Наши педагоги умеют учить всех абсолютно, всех и каждого, а традиции инклюзии у нас точно побогаче, попрочнее и куда как длительнее, чем на небогоспасаемом Западе.Постижение нового, приобретение знаний, движение вверх не может не сопровождаться и болью, и порой даже отчаянием. Мы, взрослые, рядом. И должны быть рядом — чтобы помочь и чтобы объяснить, что набивание шишек есть тоже школа. Школа терпения, школа упорства и мужества.Никто нашим детям не обещает в этот, открывающий новую страницу в их жизни, день, что будет легко. Отнюдь. Порой будет тяжело или даже очень тяжело. Мы, взрослые, учителя и родители, будем в эти минуты рядом. Мы повернемся к тьме неученья спиной, чтобы пройти по дороге знаний вместе.

