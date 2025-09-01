Рейтинг@Mail.ru
В России вступили новые правила, касающиеся создания садоводств - РИА Новости, 01.09.2025
02:42 01.09.2025
В России вступили новые правила, касающиеся создания садоводств
общество
россия
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россияне не смогут создавать территории садоводства на сельскохозяйственных угодьях, при этом разрешается разводить птиц и кроликов для собственных нужд, соответствующий закон вступил силу с 1 сентября. Закон запрещает создавать территории садоводства на землях, являющихся сельскохозяйственными угодьями, а также на землях населенных пунктов в границах территориальных зон, в которых не допускается ведение гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Запрещается ведение гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд без создания товариществ на землях, правовой режим которых не допускает осуществление таких видов деятельности. При этом, разрешается разведение на садовых земельных участках сельскохозяйственных птиц и кроликов. В Градостроительном кодексе РФ устанавливается, что в жилых зонах допускается ведение гражданами садоводства для собственных нужд.
россия
2025
общество, россия
Общество, Россия
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россияне не смогут создавать территории садоводства на сельскохозяйственных угодьях, при этом разрешается разводить птиц и кроликов для собственных нужд, соответствующий закон вступил силу с 1 сентября.
Закон запрещает создавать территории садоводства на землях, являющихся сельскохозяйственными угодьями, а также на землях населенных пунктов в границах территориальных зон, в которых не допускается ведение гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд.
Запрещается ведение гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд без создания товариществ на землях, правовой режим которых не допускает осуществление таких видов деятельности.
При этом, разрешается разведение на садовых земельных участках сельскохозяйственных птиц и кроликов.
В Градостроительном кодексе РФ устанавливается, что в жилых зонах допускается ведение гражданами садоводства для собственных нужд.
