В России вступили новые правила, касающиеся создания садоводств
В России вступили новые правила, касающиеся создания садоводств
2025-09-01T02:42:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015458441_0:398:2048:1550_1920x0_80_0_0_db71e355145e8090ac730e4a383fd346.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россияне не смогут создавать территории садоводства на сельскохозяйственных угодьях, при этом разрешается разводить птиц и кроликов для собственных нужд, соответствующий закон вступил силу с 1 сентября. Закон запрещает создавать территории садоводства на землях, являющихся сельскохозяйственными угодьями, а также на землях населенных пунктов в границах территориальных зон, в которых не допускается ведение гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Запрещается ведение гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд без создания товариществ на землях, правовой режим которых не допускает осуществление таких видов деятельности. При этом, разрешается разведение на садовых земельных участках сельскохозяйственных птиц и кроликов. В Градостроительном кодексе РФ устанавливается, что в жилых зонах допускается ведение гражданами садоводства для собственных нужд.
россия
общество, россия
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россияне не смогут создавать территории садоводства на сельскохозяйственных угодьях, при этом разрешается разводить птиц и кроликов для собственных нужд, соответствующий закон вступил силу с 1 сентября.
Закон запрещает создавать территории садоводства на землях, являющихся сельскохозяйственными угодьями, а также на землях населенных пунктов в границах территориальных зон, в которых не допускается ведение гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд.
Запрещается ведение гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд без создания товариществ на землях, правовой режим которых не допускает осуществление таких видов деятельности.
При этом, разрешается разведение на садовых земельных участках сельскохозяйственных птиц и кроликов.
В Градостроительном кодексе РФ
устанавливается, что в жилых зонах допускается ведение гражданами садоводства для собственных нужд.