В России вступили новые правила, касающиеся создания садоводств

В России вступили новые правила, касающиеся создания садоводств - РИА Новости, 01.09.2025

В России вступили новые правила, касающиеся создания садоводств

Россияне не смогут создавать территории садоводства на сельскохозяйственных угодьях, при этом разрешается разводить птиц и кроликов для собственных нужд,... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T02:42:00+03:00

2025-09-01T02:42:00+03:00

2025-09-01T02:42:00+03:00

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россияне не смогут создавать территории садоводства на сельскохозяйственных угодьях, при этом разрешается разводить птиц и кроликов для собственных нужд, соответствующий закон вступил силу с 1 сентября. Закон запрещает создавать территории садоводства на землях, являющихся сельскохозяйственными угодьями, а также на землях населенных пунктов в границах территориальных зон, в которых не допускается ведение гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Запрещается ведение гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд без создания товариществ на землях, правовой режим которых не допускает осуществление таких видов деятельности. При этом, разрешается разведение на садовых земельных участках сельскохозяйственных птиц и кроликов. В Градостроительном кодексе РФ устанавливается, что в жилых зонах допускается ведение гражданами садоводства для собственных нужд.

