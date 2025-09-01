Рейтинг@Mail.ru
В России начали действовать штрафы за поиск экстремистских материалов - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:19 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/rossijane-2038723038.html
В России начали действовать штрафы за поиск экстремистских материалов
В России начали действовать штрафы за поиск экстремистских материалов - РИА Новости, 01.09.2025
В России начали действовать штрафы за поиск экстремистских материалов
Россиян с 1 сентября будут штрафовать за рекламу VPN и других средств обхода блокировок, также вводятся штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов из... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T00:19:00+03:00
2025-09-01T00:19:00+03:00
россия
максут шадаев
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
штрафы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152492/00/1524920080_0:205:3941:2422_1920x0_80_0_0_353ccf9706ada281a144b9a44311746f.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россиян с 1 сентября будут штрафовать за рекламу VPN и других средств обхода блокировок, также вводятся штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов из федерального списка, соответствующий закон подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Так, с 1 сентября реклама VPN и других средств доступа к запрещенным сайтам повлечет штрафы от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч - для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч - для юридических. При этом за неисполнение предписаний Роскомнадзора владельцам VPN-сервисов могут грозить штрафы от 100 до 200 тысяч рублей для граждан, от 200 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 800 тысяч до 1 миллиона рублей для юрлиц. В список нарушений входят отказ подключиться к государственной информационной системе информационных ресурсов, доступ к которым ограничен, а также неисполнение обязанности ограничить доступ к запрещенным в России информационным ресурсам. Кроме того, вводится наказание и за умышленный поиск экстремистских материалов из федерального списка, в том числе с использованием VPN. За такое нарушение предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Как объяснял ранее РИА Новости соавтор поправок, сенатор Артем Шейкин, основной акцент нового закона делается на регулировании провайдеров, платформ и технических посредников. Парламентарий отмечал, что россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, а открытие страницы с экстремистскими материалами не будет нарушением, если контент не распространяется, не сохраняется и не популяризируется. Также, по его словам, россиян не будут штрафовать за вход в Instagram* и другие заблокированные ресурсы. В свою очередь глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщал, что рядовым пользователям волноваться не о чем. Экстремистские материалы содержатся в реестре, который ведет Минюст РФ. Материалы включаются туда по решению суда. На текущий момент реестр содержит 5,5 тысячи позиций. В свою очередь Роскомнадзор обеспечивает мониторинг распространения и доступности экстремистских материалов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250731/ispolzovanie-2032650816.html
https://ria.ru/20250811/zvonki-2034630968.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152492/00/1524920080_220:0:3723:2627_1920x0_80_0_0_dd14d85aec57fff6347d2966e8103fca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, максут шадаев, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, штрафы
Россия, Максут Шадаев, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество, Штрафы
В России начали действовать штрафы за поиск экстремистских материалов

С 1 сентября вводятся штрафы за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов

© Pixabay / FoundryСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© Pixabay / Foundry
Смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россиян с 1 сентября будут штрафовать за рекламу VPN и других средств обхода блокировок, также вводятся штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов из федерального списка, соответствующий закон подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
Так, с 1 сентября реклама VPN и других средств доступа к запрещенным сайтам повлечет штрафы от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч - для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч - для юридических.
VPN - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Использование VPN при преступлениях признали отягчающим обстоятельством
31 июля, 16:27
При этом за неисполнение предписаний Роскомнадзора владельцам VPN-сервисов могут грозить штрафы от 100 до 200 тысяч рублей для граждан, от 200 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 800 тысяч до 1 миллиона рублей для юрлиц.
В список нарушений входят отказ подключиться к государственной информационной системе информационных ресурсов, доступ к которым ограничен, а также неисполнение обязанности ограничить доступ к запрещенным в России информационным ресурсам.
Кроме того, вводится наказание и за умышленный поиск экстремистских материалов из федерального списка, в том числе с использованием VPN. За такое нарушение предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей.
Как объяснял ранее РИА Новости соавтор поправок, сенатор Артем Шейкин, основной акцент нового закона делается на регулировании провайдеров, платформ и технических посредников. Парламентарий отмечал, что россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, а открытие страницы с экстремистскими материалами не будет нарушением, если контент не распространяется, не сохраняется и не популяризируется. Также, по его словам, россиян не будут штрафовать за вход в Instagram* и другие заблокированные ресурсы. В свою очередь глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщал, что рядовым пользователям волноваться не о чем.
Экстремистские материалы содержатся в реестре, который ведет Минюст РФ. Материалы включаются туда по решению суда. На текущий момент реестр содержит 5,5 тысячи позиций. В свою очередь Роскомнадзор обеспечивает мониторинг распространения и доступности экстремистских материалов.
Мужчина разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
В Госдуме ответили на вопрос о блокировке звонков в зарубежных мессенджерах
11 августа, 17:00
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
РоссияМаксут ШадаевФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ОбществоШтрафы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала