В России начали действовать штрафы за поиск экстремистских материалов
С 1 сентября вводятся штрафы за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов
© Pixabay / FoundryСмартфон
© Pixabay / Foundry
Смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россиян с 1 сентября будут штрафовать за рекламу VPN и других средств обхода блокировок, также вводятся штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов из федерального списка, соответствующий закон подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
Так, с 1 сентября реклама VPN и других средств доступа к запрещенным сайтам повлечет штрафы от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч - для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч - для юридических.
При этом за неисполнение предписаний Роскомнадзора владельцам VPN-сервисов могут грозить штрафы от 100 до 200 тысяч рублей для граждан, от 200 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 800 тысяч до 1 миллиона рублей для юрлиц.
В список нарушений входят отказ подключиться к государственной информационной системе информационных ресурсов, доступ к которым ограничен, а также неисполнение обязанности ограничить доступ к запрещенным в России информационным ресурсам.
Кроме того, вводится наказание и за умышленный поиск экстремистских материалов из федерального списка, в том числе с использованием VPN. За такое нарушение предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей.
Как объяснял ранее РИА Новости соавтор поправок, сенатор Артем Шейкин, основной акцент нового закона делается на регулировании провайдеров, платформ и технических посредников. Парламентарий отмечал, что россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, а открытие страницы с экстремистскими материалами не будет нарушением, если контент не распространяется, не сохраняется и не популяризируется. Также, по его словам, россиян не будут штрафовать за вход в Instagram* и другие заблокированные ресурсы. В свою очередь глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщал, что рядовым пользователям волноваться не о чем.
Экстремистские материалы содержатся в реестре, который ведет Минюст РФ. Материалы включаются туда по решению суда. На текущий момент реестр содержит 5,5 тысячи позиций. В свою очередь Роскомнадзор обеспечивает мониторинг распространения и доступности экстремистских материалов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.