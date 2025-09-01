https://ria.ru/20250901/rossija-2038926026.html

Россия прорабатывает вопрос о гуманитарной помощи Афганистану

Москва прорабатывает вопрос о направлении гуманитарной помощи Афганистану в связи с землетрясением, заявил в понедельник российский МИД. РИА Новости, 01.09.2025

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Москва прорабатывает вопрос о направлении гуманитарной помощи Афганистану в связи с землетрясением, заявил в понедельник российский МИД. Ранее новостной портал Tolo news со ссылкой на управление по готовности к стихийным бедствиям сообщил, что более 800 человек погибли и около трех тысяч получили ранения в результате землетрясения, затронувшего в ночь на понедельник восточные и центральные провинции Афганистана. "В Москве выражают искреннее сочувствие дружественному афганскому народу, семьям погибших и пострадавших. По линии российских профильных ведомств прорабатывается вопрос о направлении в Афганистан срочной гуманитарной помощи", - говорится в комментарии на сайте дипведомства.

