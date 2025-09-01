Москалькова сообщила о новых договоренностях с Украиной о посещении пленных

Рейтинг@Mail.ru
18:31 01.09.2025
в мире
россия
татьяна москалькова
международный комитет красного креста (мккк)
БЕЛГОРОД, 1 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о достигнутой договоренности с украинской стороной о продолжении взаимных посещений военнопленных. "Удалось договориться о продолжении взаимных посещений пленных. Последний раз мы обменялись списками посещенных пленных наших и получили 300 писем от наших военнопленных для их жен, матерей, родных и близких", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос РИА Новости о новых договоренностях с представителем офиса украинского омбудсмена. По ее словам, они также обратились к Международному комитету Красного Креста с просьбой о посещении военнопленных и обеспечении их необходимыми медикаментами, предметами первой необходимости и продуктами питания.
в мире, россия, татьяна москалькова, международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Россия, Татьяна Москалькова, Международный комитет Красного Креста (МККК)
Татьяна Москалькова. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 1 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о достигнутой договоренности с украинской стороной о продолжении взаимных посещений военнопленных.
"Удалось договориться о продолжении взаимных посещений пленных. Последний раз мы обменялись списками посещенных пленных наших и получили 300 писем от наших военнопленных для их жен, матерей, родных и близких", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос РИА Новости о новых договоренностях с представителем офиса украинского омбудсмена.
По ее словам, они также обратились к Международному комитету Красного Креста с просьбой о посещении военнопленных и обеспечении их необходимыми медикаментами, предметами первой необходимости и продуктами питания.
В миреРоссияТатьяна МоскальковаМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
