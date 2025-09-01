https://ria.ru/20250901/rossija-2038922105.html
Москалькова сообщила о новых договоренностях с Украиной о посещении пленных
БЕЛГОРОД, 1 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о достигнутой договоренности с украинской стороной о продолжении взаимных посещений военнопленных. "Удалось договориться о продолжении взаимных посещений пленных. Последний раз мы обменялись списками посещенных пленных наших и получили 300 писем от наших военнопленных для их жен, матерей, родных и близких", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос РИА Новости о новых договоренностях с представителем офиса украинского омбудсмена. По ее словам, они также обратились к Международному комитету Красного Креста с просьбой о посещении военнопленных и обеспечении их необходимыми медикаментами, предметами первой необходимости и продуктами питания.
