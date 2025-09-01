Рейтинг@Mail.ru
01.09.2025

В России продлили эмбарго на экспорт бензина
01:33 01.09.2025
В России продлили эмбарго на экспорт бензина
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Эмбарго на вывоз бензина из России за рубеж продлено на сентябрь для всех экспортеров, а в октябре запрет будет действовать только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год), сообщил кабмин. Как объяснили в правительстве РФ, мера направлена на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Вице-премьер Александр Новак ранее поручил Минэнерго следить за внутренним рынком нефтепродуктов для надежного обеспечения топливом и соблюдением баланса цен в рознице. Биржевая стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 практически непрерывно растет все лето. В августе обе марки неоднократно обновляли ценовые рекорды, державшиеся с сентября 2023 года. Вслед за подорожанием топлива в опте увеличиваются и темпы роста цен на АЗС. По данным Росстата, цены на бензин на российских заправках к 25 августа по сравнению с началом года выросли на 6,4%, тогда как общая инфляция за этот период составила 4,18%.
россия
экономика, россия, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), аи-92, аи-95
Экономика, Россия, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), АИ-92, АИ-95
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Эмбарго на вывоз бензина из России за рубеж продлено на сентябрь для всех экспортеров, а в октябре запрет будет действовать только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год), сообщил кабмин.
Как объяснили в правительстве РФ, мера направлена на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.
Заправка автомобиля топливом на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Песков рассказал о мерах по сохранению стабильности цен на бензин
28 августа, 13:21
Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов.
Вице-премьер Александр Новак ранее поручил Минэнерго следить за внутренним рынком нефтепродуктов для надежного обеспечения топливом и соблюдением баланса цен в рознице.
Биржевая стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 практически непрерывно растет все лето. В августе обе марки неоднократно обновляли ценовые рекорды, державшиеся с сентября 2023 года.
Вслед за подорожанием топлива в опте увеличиваются и темпы роста цен на АЗС. По данным Росстата, цены на бензин на российских заправках к 25 августа по сравнению с началом года выросли на 6,4%, тогда как общая инфляция за этот период составила 4,18%.
Бензовоз на автозаправке Роснефть - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
В России обсуждают полный запрет на экспорт бензина, сообщил источник
25 июня, 17:56
 
