В России продлили эмбарго на экспорт бензина

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Эмбарго на вывоз бензина из России за рубеж продлено на сентябрь для всех экспортеров, а в октябре запрет будет действовать только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год), сообщил кабмин. Как объяснили в правительстве РФ, мера направлена на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Вице-премьер Александр Новак ранее поручил Минэнерго следить за внутренним рынком нефтепродуктов для надежного обеспечения топливом и соблюдением баланса цен в рознице. Биржевая стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 практически непрерывно растет все лето. В августе обе марки неоднократно обновляли ценовые рекорды, державшиеся с сентября 2023 года. Вслед за подорожанием топлива в опте увеличиваются и темпы роста цен на АЗС. По данным Росстата, цены на бензин на российских заправках к 25 августа по сравнению с началом года выросли на 6,4%, тогда как общая инфляция за этот период составила 4,18%.
