https://ria.ru/20250901/rossija-2038730271.html

В России продлили эмбарго на экспорт бензина

В России продлили эмбарго на экспорт бензина - РИА Новости, 01.09.2025

В России продлили эмбарго на экспорт бензина

Эмбарго на вывоз бензина из России за рубеж продлено на сентябрь для всех экспортеров, а в октябре запрет будет действовать только для непроизводителей... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T01:33:00+03:00

2025-09-01T01:33:00+03:00

2025-09-01T01:33:00+03:00

экономика

россия

александр новак

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

аи-92

аи-95

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808344572_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_9a0c4976468ad895d3ca568ad4efc40e.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Эмбарго на вывоз бензина из России за рубеж продлено на сентябрь для всех экспортеров, а в октябре запрет будет действовать только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год), сообщил кабмин. Как объяснили в правительстве РФ, мера направлена на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Вице-премьер Александр Новак ранее поручил Минэнерго следить за внутренним рынком нефтепродуктов для надежного обеспечения топливом и соблюдением баланса цен в рознице. Биржевая стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 практически непрерывно растет все лето. В августе обе марки неоднократно обновляли ценовые рекорды, державшиеся с сентября 2023 года. Вслед за подорожанием топлива в опте увеличиваются и темпы роста цен на АЗС. По данным Росстата, цены на бензин на российских заправках к 25 августа по сравнению с началом года выросли на 6,4%, тогда как общая инфляция за этот период составила 4,18%.

https://ria.ru/20250828/peskov-2038079936.html

https://ria.ru/20250625/rossiya-2025406935.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), аи-92, аи-95