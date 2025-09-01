Рейтинг@Mail.ru
В России вступают в силу новые правила о цветах мусорных контейнеров - РИА Новости, 01.09.2025
01:32 01.09.2025
В России вступают в силу новые правила о цветах мусорных контейнеров
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Закон, устанавливающий единые для всех российских регионов цвета для мусорных контейнеров, вступает в силу с 1 сентября, следует из правил обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением правительства РФ от 7 марта 2025 года. "С 1 сентября установлено, что при осуществлении раздельного накопления смешанных (несортированных) отходов и смешанных вторичных ресурсов в составе твердых коммунальных отходов складирование отходов осуществляется в контейнеры и (или) бункеры или иные накопители следующих цветов: серый или иной цвет со средствами маркировки серого цвета - для накопления смешанных (несортированных) твердых коммунальных отходов; синий или иной цвет со средствами маркировки синего цвета - для накопления нескольких групп однородных отходов", - говорится в тексте документа. Уточняется, что оранжевого цвета будут контейнеры для пластмассовых изделий, зеленого цвета - для отходов стекла, коричневого - для отходов пищевой продукции. При этом до 1 января 2030 года при раздельном накоплении ТКО допускается складирование отходов с использованием контейнеров иных цветов, если они обозначены табличкой и наклейкой с правильным цветом.
Дарья Буймова
Раздельный сбор мусора в Москве
Раздельный сбор мусора в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Закон, устанавливающий единые для всех российских регионов цвета для мусорных контейнеров, вступает в силу с 1 сентября, следует из правил обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением правительства РФ от 7 марта 2025 года.
"С 1 сентября установлено, что при осуществлении раздельного накопления смешанных (несортированных) отходов и смешанных вторичных ресурсов в составе твердых коммунальных отходов складирование отходов осуществляется в контейнеры и (или) бункеры или иные накопители следующих цветов: серый или иной цвет со средствами маркировки серого цвета - для накопления смешанных (несортированных) твердых коммунальных отходов; синий или иной цвет со средствами маркировки синего цвета - для накопления нескольких групп однородных отходов", - говорится в тексте документа.
Уточняется, что оранжевого цвета будут контейнеры для пластмассовых изделий, зеленого цвета - для отходов стекла, коричневого - для отходов пищевой продукции.
При этом до 1 января 2030 года при раздельном накоплении ТКО допускается складирование отходов с использованием контейнеров иных цветов, если они обозначены табличкой и наклейкой с правильным цветом.
