https://ria.ru/20250901/rossija-2038727026.html
В России вступили в силу новшества в порядке оказания медпомощи в школах
В России вступили в силу новшества в порядке оказания медпомощи в школах - РИА Новости, 01.09.2025
В России вступили в силу новшества в порядке оказания медпомощи в школах
Важные новшества в порядке оказания медицинской помощи в школах и детских оздоровительных лагерях вступили в силу в России. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T00:53:00+03:00
2025-09-01T00:53:00+03:00
2025-09-01T00:53:00+03:00
общество
россия
сергей леонов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155297/62/1552976242_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_dd543be25ceddbd2b784b120c03c2bb3.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Важные новшества в порядке оказания медицинской помощи в школах и детских оздоровительных лагерях вступили в силу в России. Как ранее сообщали в пресс-службе министерства здравоохранения России, медпомощь будет оказываться детям в медпунктах образовательных организаций, состоящих из кабинета специалиста и процедурной и относящихся к учреждениям здравоохранения региона. Также предусмотрена возможность организации медицинского пункта самой образовательной организацией. Для сотрудников медицинского пункта период работы в нём будет засчитан как медицинский стаж, на них будут распространяться льготы, предусмотренные для других медицинских работников. Также введена новая должность - "медицинская сестра-специалист по оказанию медицинской помощи обучающимся (медицинский брат - специалист по оказанию медицинской помощи обучающимся)", на нее назначаются медсестры (медбратья) с высшим медицинским образованием (срок обучения четыре года). В Минздраве уточняли, что эта мера позволит в перспективе значительно уменьшить кадровый дефицит специалистов школьного здравоохранения. Министерство выразило готовность обучать таких специалистов за счет средств федерального бюджета по заявкам на целевой набор. Кроме того, был актуализирован стандарт оснащения медпункта в части замены устаревшего оборудования и медицинских изделий современными аналогами. Как сообщал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, нововведения по оказанию медицинской помощи затронут и детские лагеря. Они должны будут иметь лицензию на медицинскую деятельность, если в штате есть медперсонал. Исключением станут детские палаточные лагеря с числом детей менее 100 и лагеря с дневным пребыванием, организуемые школой. Также дети с хроническими заболеваниями получат возможность пользоваться личными медизделиями, например, глюкометрами при сахарном диабете или речевыми процессорами при нарушении слуха. Помимо этого, повысятся требования к стандартам оснащения медицинских пунктов лагерей. В результате все летние лагеря должны обеспечивать укомплектованность аптечки для оказания первой помощи.
https://ria.ru/20250216/minzdrav-1999725266.html
https://ria.ru/20250417/zakonoproekt-2011708548.html
https://ria.ru/20240808/putin-1965067406.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155297/62/1552976242_0:0:1331:998_1920x0_80_0_0_4c46c8149611067345c546e9fbba0447.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей леонов, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Леонов, Госдума РФ
В России вступили в силу новшества в порядке оказания медпомощи в школах
Медицинские пункты при школах будут оснащены новым оборудованием
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Важные новшества в порядке оказания медицинской помощи в школах и детских оздоровительных лагерях вступили в силу в России.
Как ранее сообщали в пресс-службе министерства здравоохранения России, медпомощь будет оказываться детям в медпунктах образовательных организаций, состоящих из кабинета специалиста и процедурной и относящихся к учреждениям здравоохранения региона. Также предусмотрена возможность организации медицинского пункта самой образовательной организацией.
Для сотрудников медицинского пункта период работы в нём будет засчитан как медицинский стаж, на них будут распространяться льготы, предусмотренные для других медицинских работников.
Также введена новая должность - "медицинская сестра-специалист по оказанию медицинской помощи обучающимся (медицинский брат - специалист по оказанию медицинской помощи обучающимся)", на нее назначаются медсестры (медбратья) с высшим медицинским образованием (срок обучения четыре года). В Минздраве уточняли, что эта мера позволит в перспективе значительно уменьшить кадровый дефицит специалистов школьного здравоохранения. Министерство выразило готовность обучать таких специалистов за счет средств федерального бюджета по заявкам на целевой набор.
Кроме того, был актуализирован стандарт оснащения медпункта в части замены устаревшего оборудования и медицинских изделий современными аналогами.
Как сообщал РИА Новости глава комитета Госдумы
по охране здоровья Сергей Леонов
, нововведения по оказанию медицинской помощи затронут и детские лагеря. Они должны будут иметь лицензию на медицинскую деятельность, если в штате есть медперсонал. Исключением станут детские палаточные лагеря с числом детей менее 100 и лагеря с дневным пребыванием, организуемые школой.
Также дети с хроническими заболеваниями получат возможность пользоваться личными медизделиями, например, глюкометрами при сахарном диабете или речевыми процессорами при нарушении слуха.
Помимо этого, повысятся требования к стандартам оснащения медицинских пунктов лагерей. В результате все летние лагеря должны обеспечивать укомплектованность аптечки для оказания первой помощи.