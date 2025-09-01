https://ria.ru/20250901/rossija-2038727026.html

В России вступили в силу новшества в порядке оказания медпомощи в школах

В России вступили в силу новшества в порядке оказания медпомощи в школах - РИА Новости, 01.09.2025

В России вступили в силу новшества в порядке оказания медпомощи в школах

Важные новшества в порядке оказания медицинской помощи в школах и детских оздоровительных лагерях вступили в силу в России. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T00:53:00+03:00

2025-09-01T00:53:00+03:00

2025-09-01T00:53:00+03:00

общество

россия

сергей леонов

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155297/62/1552976242_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_dd543be25ceddbd2b784b120c03c2bb3.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Важные новшества в порядке оказания медицинской помощи в школах и детских оздоровительных лагерях вступили в силу в России. Как ранее сообщали в пресс-службе министерства здравоохранения России, медпомощь будет оказываться детям в медпунктах образовательных организаций, состоящих из кабинета специалиста и процедурной и относящихся к учреждениям здравоохранения региона. Также предусмотрена возможность организации медицинского пункта самой образовательной организацией. Для сотрудников медицинского пункта период работы в нём будет засчитан как медицинский стаж, на них будут распространяться льготы, предусмотренные для других медицинских работников. Также введена новая должность - "медицинская сестра-специалист по оказанию медицинской помощи обучающимся (медицинский брат - специалист по оказанию медицинской помощи обучающимся)", на нее назначаются медсестры (медбратья) с высшим медицинским образованием (срок обучения четыре года). В Минздраве уточняли, что эта мера позволит в перспективе значительно уменьшить кадровый дефицит специалистов школьного здравоохранения. Министерство выразило готовность обучать таких специалистов за счет средств федерального бюджета по заявкам на целевой набор. Кроме того, был актуализирован стандарт оснащения медпункта в части замены устаревшего оборудования и медицинских изделий современными аналогами. Как сообщал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, нововведения по оказанию медицинской помощи затронут и детские лагеря. Они должны будут иметь лицензию на медицинскую деятельность, если в штате есть медперсонал. Исключением станут детские палаточные лагеря с числом детей менее 100 и лагеря с дневным пребыванием, организуемые школой. Также дети с хроническими заболеваниями получат возможность пользоваться личными медизделиями, например, глюкометрами при сахарном диабете или речевыми процессорами при нарушении слуха. Помимо этого, повысятся требования к стандартам оснащения медицинских пунктов лагерей. В результате все летние лагеря должны обеспечивать укомплектованность аптечки для оказания первой помощи.

https://ria.ru/20250216/minzdrav-1999725266.html

https://ria.ru/20250417/zakonoproekt-2011708548.html

https://ria.ru/20240808/putin-1965067406.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, сергей леонов, госдума рф