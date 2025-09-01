Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" пригласил индийских инвесторов в проекты на Севморпути - РИА Новости, 01.09.2025
13:29 01.09.2025
"Росатом" пригласил индийских инвесторов в проекты на Севморпути
"Росатом" пригласил индийских инвесторов в проекты на Севморпути - РИА Новости, 01.09.2025
"Росатом" пригласил индийских инвесторов в проекты на Севморпути
"Росатом" приглашает индийских инвесторов в ряд проектов на Северном морском пути (СМП), заявил журналистам генеральный директор российской атомной... РИА Новости, 01.09.2025
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. "Росатом" приглашает индийских инвесторов в ряд проектов на Северном морском пути (СМП), заявил журналистам генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. Глава "Росатома" рассказал о перспективах сотрудничества с индийскими партнерами. "Мы зовем их и инвесторами в ряд наших северных проектов - и не только энергетических. Любая большая экосистема, а СМП является, без сомнения, большой экосистемой, подразумевает многие компетенции сотрудничества - в развитии связи, в развитии интернета, в развитии цифровых продуктов управления, подготовки кадров. Индийских партнеров интересует все. И я уверен, что индийская промышленность и технологические компании будут на достойнейшем уровне участвовать в реализации этих правил", - сказал Лихачев журналистам.
алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, индия, россия
Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, Индия, Россия
"Росатом" пригласил индийских инвесторов в проекты на Севморпути

Лихачев: "Росатом" пригласил индийских инвесторов в ряд проектов на Севморпути

Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. "Росатом" приглашает индийских инвесторов в ряд проектов на Северном морском пути (СМП), заявил журналистам генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
Глава "Росатома" рассказал о перспективах сотрудничества с индийскими партнерами.
"Мы зовем их и инвесторами в ряд наших северных проектов - и не только энергетических. Любая большая экосистема, а СМП является, без сомнения, большой экосистемой, подразумевает многие компетенции сотрудничества - в развитии связи, в развитии интернета, в развитии цифровых продуктов управления, подготовки кадров. Индийских партнеров интересует все. И я уверен, что индийская промышленность и технологические компании будут на достойнейшем уровне участвовать в реализации этих правил", - сказал Лихачев журналистам.
Лихачев рассказал, на чем Индия делает акцент в сотрудничестве с Россией
Алексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В миреИндияРоссия
 
 
