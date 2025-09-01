https://ria.ru/20250901/rosatom-2038842516.html

"Росатом" пригласил индийских инвесторов в проекты на Севморпути

"Росатом" пригласил индийских инвесторов в проекты на Севморпути

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. "Росатом" приглашает индийских инвесторов в ряд проектов на Северном морском пути (СМП), заявил журналистам генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. Глава "Росатома" рассказал о перспективах сотрудничества с индийскими партнерами. "Мы зовем их и инвесторами в ряд наших северных проектов - и не только энергетических. Любая большая экосистема, а СМП является, без сомнения, большой экосистемой, подразумевает многие компетенции сотрудничества - в развитии связи, в развитии интернета, в развитии цифровых продуктов управления, подготовки кадров. Индийских партнеров интересует все. И я уверен, что индийская промышленность и технологические компании будут на достойнейшем уровне участвовать в реализации этих правил", - сказал Лихачев журналистам.

