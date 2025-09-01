"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг РОСЭКСИМБАНКа на уровне ruAA+

https://ria.ru/20250901/rets-2038926751.html
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности АО РОСЭКСИМБАНК на уровне ruAA+, прогноз по рейтингу стабильный, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В релизе агентство отмечает удовлетворительную оценку рыночных позиций, сильную позицию по капиталу при комфортной рентабельности бизнеса, адекватное качество активов, приемлемую ликвидную позицию и адекватную оценку корпоративного управления", - говорится в сообщении.Позитивное влияние на рейтинг оказала высокая вероятность поддержки со стороны акционеров и федеральных органов власти, обусловленная ролью банка как института развития."Подтверждение высокого рейтинга – это признание финансовой устойчивости и надежности РОСЭКСИМБАНКа. Мы продолжаем укреплять свои позиции, опираясь на стратегию ответственного роста и поддержку наших акционеров. Это важный шаг в развитии банка как системообразующего института в сфере внешнеэкономической деятельности", — отметил председатель правления АО РОСЭКСИМБАНК Петр Засельский.
