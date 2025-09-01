Рейтинг@Mail.ru
"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг РОСЭКСИМБАНКа на уровне ruAA+ - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:56 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/rets-2038926751.html
"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг РОСЭКСИМБАНКа на уровне ruAA+
"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг РОСЭКСИМБАНКа на уровне ruAA+ - РИА Новости, 01.09.2025
"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг РОСЭКСИМБАНКа на уровне ruAA+
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности АО РОСЭКСИМБАНК на уровне ruAA+, прогноз по рейтингу стабильный, сообщает Российский... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T18:56:00+03:00
2025-09-01T18:56:00+03:00
российский экспортный центр (рэц)
экономика
эксперт ра
росэксимбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971141914_0:0:2224:1251_1920x0_80_0_0_cfade0eab4445db1e62c619403d0c7ef.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности АО РОСЭКСИМБАНК на уровне ruAA+, прогноз по рейтингу стабильный, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В релизе агентство отмечает удовлетворительную оценку рыночных позиций, сильную позицию по капиталу при комфортной рентабельности бизнеса, адекватное качество активов, приемлемую ликвидную позицию и адекватную оценку корпоративного управления", - говорится в сообщении.Позитивное влияние на рейтинг оказала высокая вероятность поддержки со стороны акционеров и федеральных органов власти, обусловленная ролью банка как института развития."Подтверждение высокого рейтинга – это признание финансовой устойчивости и надежности РОСЭКСИМБАНКа. Мы продолжаем укреплять свои позиции, опираясь на стратегию ответственного роста и поддержку наших акционеров. Это важный шаг в развитии банка как системообразующего института в сфере внешнеэкономической деятельности", — отметил председатель правления АО РОСЭКСИМБАНК Петр Засельский.
https://ria.ru/20250901/rets-2038910824.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971141914_278:0:1946:1251_1920x0_80_0_0_61c49ba27bbf0156e974bbbee9fdd78a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), экономика, эксперт ра, росэксимбанк
Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика, Эксперт РА, Росэксимбанк
"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг РОСЭКСИМБАНКа на уровне ruAA+

РЭЦ: "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг РОСЭКСИМБАНКа на уровне ruAA+

© Фото : АО РОСЭКСИМБАНКЛоготип АО РОСЭКСИМБАНК
Логотип АО РОСЭКСИМБАНК - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© Фото : АО РОСЭКСИМБАНК
Логотип АО РОСЭКСИМБАНК. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности АО РОСЭКСИМБАНК на уровне ruAA+, прогноз по рейтингу стабильный, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"В релизе агентство отмечает удовлетворительную оценку рыночных позиций, сильную позицию по капиталу при комфортной рентабельности бизнеса, адекватное качество активов, приемлемую ликвидную позицию и адекватную оценку корпоративного управления", - говорится в сообщении.
Позитивное влияние на рейтинг оказала высокая вероятность поддержки со стороны акционеров и федеральных органов власти, обусловленная ролью банка как института развития.
"Подтверждение высокого рейтинга – это признание финансовой устойчивости и надежности РОСЭКСИМБАНКа. Мы продолжаем укреплять свои позиции, опираясь на стратегию ответственного роста и поддержку наших акционеров. Это важный шаг в развитии банка как системообразующего института в сфере внешнеэкономической деятельности", — отметил председатель правления АО РОСЭКСИМБАНК Петр Засельский.
Экспозиция Сделано в России Российского экспортного центра, приуроченной к проведению Международного экспортного форума Сделано в России - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Экспозиция "Сделано в России" открылась в Национальном центре "Россия"
17:26
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ЭкономикаЭксперт РАРосэксимбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала