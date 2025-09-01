Экспозиция "Сделано в России" открылась в Национальном центре "Россия"

https://ria.ru/20250901/rets-2038910824.html

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Экспозиция "Сделано в России", организованная Российским экспортным центром (Группа ВЭБ) и приуроченная к предстоящему Международному экспортному форуму "Сделано в России", начала свою работу в Национальном центре "Россия". Сообщает центр."Выставка предоставляет посетителям уникальную возможность познакомиться с достижениями российских экспортеров. Она будет работать до 22 октября 2025 года. В открытии экспозиции принял участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он одним из первых осмотрел выставку", - говорится в сообщении.Важное новшество этого года — выставка, традиционно проходящая в рамках Международного экспортного форума, стартовала заблаговременно. Это позволит значительно расширить аудиторию и дать возможность большему числу посетителей ознакомиться с инновационными и креативными разработками российских компаний. Вход на выставку свободный в часы работы Национального центра "Россия" (вторник-воскресенье с 10:00 до 20:00, понедельник — выходной). Для посещения необходимо зарегистрироваться на сайте Национального центра "Россия"."Экспозиция "Сделано в России" — это не просто демонстрация продукции наших экспортеров. Здесь посетители смогут сформировать представление о том, как современные технологии органично переплетаются с самобытной национальной культурой. Мы создаем пространство, где каждый сможет увидеть, как инновации и традиции работают вместе, формируя образ современной России как технологически развитой страны с богатым культурным наследием", — подчеркнула генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.Уникальная экспозиция представляет целостный образ национального бренда "Сделано в России", где передовые технологии гармонично сочетаются с самобытным визуальным стилем. Посетители смогут погрузиться в интерактивные зоны, демонстрирующие успехи российских компаний на международных рынках. В рамках экспозиции представлена продукция более 30 предприятий из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Пермского края, Смоленской, Томской, Волгоградской, Липецкой и Нижегородской областей, Республики Татарстан, Красноярского края, Свердловской области, а также из Республики Карелия.Ключевые направления выставки: машиностроение и судостроение: инновационные решения для транспортной, энергетической и производственной отраслей, включая зарядки для электромобилей, системы управления освещением, БПЛА, гобо-проекторы, электромобили и 5D-принтеры.Кроме того, там представлены информационные технологии: передовые цифровые решения для безопасности и автоматизации, комплексы для распознавания документов и экосистемы корпоративных коммуникаций, медицина и биотехнологии: современные разработки для диагностики и реабилитации, включая биопротезы, аппараты ИВЛ и беговые дорожки.Также на выставке можно познакомиться с робототехникой и образованием: интерактивные решения на базе VR, цифровые двойники, образовательные робоячейки и учебные манипуляторы, а также с креативными индустриями: уникальные художественные изделия, сочетающие традиции и современность.Интерактивное погружение начинается с центрального аудиовизуального шоу, где с помощью RFID-карты посетители активируют свой персональный маршрут. Тематические зональные шоу с адаптированной подсветкой и визуальными эффектами создают незабываемое впечатление.Визуальное решение экспозиции гармонично сочетает передовые технологии с элементами русского стиля, переосмысливая богатое культурное наследие через призму современных технологий.Международный экспортный форум "Сделано в Россия", в рамках которого работает экспозиция, состоится 21 октября 2025 года в Москве, в Национальном центре "Россия". Зарегистрироваться на форум можно на сайте экспортного форума.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

