РЭЦ сообщил об успехах российских компаний на мировых рынках

01.09.2025

Российские компании продолжают активно наращивать свое присутствие на мировых рынках, демонстрируя высокое качество продукции, технологические инновации и...

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские компании продолжают активно наращивать свое присутствие на мировых рынках, демонстрируя высокое качество продукции, технологические инновации и гибкость в условиях меняющейся глобальной конъюнктуры, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Благодаря системной поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа РЭЦ) и активному освоению новых направлений, отечественные производители успешно завоевывают доверие зарубежных партнеров. Ярким подтверждением этому служат истории успеха компаний из самых разных отраслей – от машиностроения до агропромышленного комплекса, которые не только демонстрируют впечатляющий рост экспорта, но и получают заслуженное признание в виде сертификата национального бренда "Сделано в России", подтверждающего их надежность и конкурентоспособность", - говорится в сообщении.ИП Багнюк В.Н. - производитель оборудования для промышленности строительных материалов демонстрирует уверенную динамику роста экспорта: в 2024 году объемы реализации продукции на внешнем рынке составили 50% от объемов 2023 года, и аналогичный рост прогнозируется по итогам текущего года. Теперь компания стала обладателем добровольного сертификата национального бренда "Сделано в России" по направлению "Надежность".Предприятие специализируется на производстве широкого спектра оборудования для изготовления железобетонных изделий: от металлоформ и поворотных столов до установок формования напряженных балок, шахт лифтов и вентблоков, стеновых панелей, а также линий для формования предварительно преднапряженных плит."Мы много лет трудимся над тем, чтобы экспортировать нашу продукцию. Она работает в 19 странах мира. Это сложная работа, но она доставляет много эмоций и удовольствия", - комментирует коммерческий директор компании Артем Багнюк.Экспортная деятельность компании началась в 2016 году. Первая поставка – металлоформы тетраподов - состоялась в Нидерланды. К 2022 году оборудование успешно работало уже в 19 странах ЕС и СНГ.Последние годы завод активно участвует в выставках BakuBuild (Азербайджан), KazBuild (Казахстан), UzBuild (Узбекистан), Днях Псковской области и бизнес-миссиях в Витебске, наращивая свое присутствие в этих странах.Сегодня наибольший спрос на продукцию приходится на рынок Белоруссии.Получение сертификата "Сделано в России" стало важным шагом для экспортера. Для получения сертификата компания зарегистрировалась на сайте РЭЦ, подала заявку и предоставила необходимые документы, при этом сотрудники РЭЦ оперативно оказывали консультации. Весь процесс занял менее двух недель, рассказал маркетолог компании Тимур Жемлиханов."Трехцветный логотип "птичка" уже стал неотъемлемой частью наших металлоформ. Мы испытываем гордость за свою продукцию и в то же время ощущаем большую ответственность перед заказчиком", - поделились в компании.Экспорт продукции агропромышленного комплекса играет ключевую роль в экономике Сибирского федерального округа, выступая мощным драйвером развития и источником валютных поступлений. Новосибирская область, будучи одним из лидеров АПК в регионе, демонстрирует значительный рост экспортных объемов, а ярким примером успеха становится Новосибирский мелькомбинат №1.Это одно из крупнейших предприятий по производству муки в СФО и значимый игрок на экспортном рынке. Мука Новосибирского мелькомбината пользуется огромной популярностью в Китае, странах Средней Азии, Монголии и ряде других государств, что подчеркивается даже участившимися попытками ее подделки."Мы закупаем зерно исключительно у проверенных новосибирских сельхозпроизводителей, затем тщательно очищаем и перемалываем его. Ведем строгий контроль качества на каждом этапе в собственной лаборатории. Такой подход обеспечивает стабильно высокое качество продукции, что является критически важным для успешного экспорта", - рассказал коммерческий директор мелькомбината Олег Поправко.Помимо высококачественной муки, предприятие экспортирует широкий ассортимент зерновых и масличных культур, включая пшеницу, ячмень, рожь, овес, а также рапс, лен и отруби. Продукция комбината востребована в странах Азии (Китае, Северной Корее, Монголии, Киргизии, Узбекистане), СНГ и на Среднем Востоке, отправляясь в любую точку мира различными видами транспорта.Компания обеспечивает полный цикл сопровождения экспортных сделок, гарантируя своим партнерам оформление всех необходимых документов и точное выполнение заказов в установленные сроки. Эти усилия приносят ощутимые результаты: по итогам 2024 года объем экспорта Новосибирского мелькомбината №1 составил свыше 16,3 миллиона килограммов, что что составляет 11,3% от общего объема продаж за прошлый год.Эта успешная экспортная деятельность была бы невозможна без системной поддержки Российского экспортного центра. Новосибирский мелькомбинат №1 активно сотрудничает с РЭЦ с 2019 года, используя широкий спектр нефинансовых услуг и компенсационных программ. В числе наиболее востребованных инструментов — компенсация затрат на транспортировку продукции АПК, доступ к аналитическим сервисам для исследования рынков. Эти услуги доступны на цифровой платформе "Мой экспорт". Также компания пользуется сервисами по сопровождению переговорных процессов, участвует в продуктовых вебинарах РЭЦ и получение всестороннего консультационного сопровождения.В 2025 году компания сделала важные шаги для укрепления своих позиций на международном уровне. Новосибирский мелькомбинат №1 принял участие в фестивале-ярмарке "Сделано в России", который проходил в Харбине (Китай) с 17 по 21 мая. В рамках мероприятия были проведены многочисленные b2b-переговоры с потенциальными китайскими контрагентами. Кроме того, в этом же году компания получила сертификат национального бренда "Сделано в России", что дополнительно подчеркивает высокое качество и надежность ее продукции на международном уровне."Экспорт продукции АПК - важное направление экономического развития Сибири. Компании этой отрасли активно используют услуги Группы РЭЦ для оптимизации своей экспортной стратегии. Так, например, начинающие экспортеры подключаются на наши вебинары, а действующие экспортеры АПК участвуют в выставках и деловых миссиях за рубежом, осуществляют продвижение с использованием бонусов программы "Сделано в России", — прокомментировала руководитель представительства РЭЦ в Новосибирске Елена Брагова.ООО "Производственное объединение "Усть-Калманский элеватор", расположенное в селе Усть-Калманка Алтайского края, отметило вековой юбилей своей деятельности. Предприятие, основанное в 1922 году, сегодня является одним из ведущих производителей муки и круп в регионе, успешно сочетая вековые традиции с современными технологиями производства.Производственный комплекс предприятия включает в себя современный элеватор, складские помещения, а также высокотехнологичные производственные мощности. Особое место занимает мельничный комплекс, способный перерабатывать до 300 тонн зерна в сутки. Дополнительно работает мельница для ржаного помола производительностью 72 тонны в сутки и крупоцех мощностью 70 тонн в сутки.Продукция предприятия неоднократно удостаивалась высоких наград на российских и международных выставках. Например, в 2014 году Усть-Калманский элеватор получил почетное звание "Лучшая мельница России".В 2023 году предприятие получило Международный сертификат системы менеджмента безопасности пищевых продуктов FSSC 22000.Географию поставок предприятия составляют страны дальнего и ближнего зарубежья. Продукция успешно экспортируется в Китай, Монголию, Туркменистан, Узбекистан, Киргизию и Казахстан. Наибольший спрос отмечается на рынках Узбекистана, Китая и Монголии.Предприятие активно использует государственную поддержку и участвует в программах развития экспорта. В рамках стратегии расширения географии поставок компания активно использует цифровую платформу "Мой экспорт" Российского экспортного центра. Платформа позволяет анализировать потенциальные рынки, находить новых клиентов и адаптировать продукцию к требованиям различных стран. Так, компания возмещала затраты, связанные с транспортировкой и сертификацией продукции. Использовала нефинансовые сервисы: консультация по вопросам оценки соответствия продукции на внешних рынках, учебные пособия.Вся продукция сертифицирована и соответствует требованиям ГОСТ. Предприятие также получило сертификат "Сделано в России" по направлению "Надежность" от Российского экспортного центра.Как рассказали в компании, стратегия развития предприятия направлена на увеличение объемов производства и расширение географии экспорта. Усть-Калманский элеватор планирует укреплять свои позиции на существующих рынках и искать новые возможности для выхода на другие зарубежные рынки, продолжая традиции качественного производства, заложенные вековой историей предприятия.Напомним, знак "Сделано в России" является официальным знаком качества, подтверждающим высокие стандарты и уровень продукции, разработанной и произведенной на территории Российской Федерации. Для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компании не требуется проходить дополнительные проверки со стороны Российского экспортного центра. Все, что необходимо сделать, — это подать заявку на сайте РЭЦ, прикрепив в электронном виде необходимые документы, и подписать автоматически сгенерированную анкету. Узнать больше о программе "Сделано в России" и условиях получения сертификата можно на сайте РЭЦ.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России", а координирует программу в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" Минпромторг России. Самые актуальные новости об экспорте читайте в Telegram-канале РЭЦ.

