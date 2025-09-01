Экологи рассказали, как нефтепродукты попали в реку Миасс в Челябинске
ЧЕЛЯБИНСК, 1 сен – РИА Новости. Нефтепродукты попали повторно в реку Миасс в Челябинске из реки Игуменка в связи с повышением из-за обильных осадков уровня воды в ливневой канализации, сообщила пресс-служба министерства экологии региона.
По данным министерства, 31 августа челябинцы заметили масляную пленку на поверхности реки Миасс, на место выехали сотрудники региональных МЧС России, Росприроднадзора, поисково-спасательной службы, минэкологии и общественной безопасности. Прокуратура региона сообщала, что Челябинская природоохранная прокуратура организовала проверку по факту обнаружения следов нефтепродуктов в реке Миасс.
"Было установлено, что из-за обильных осадков уровень воды в ливневой канализации значительно повысился и привел к повторному попаданию нефтепродуктов из реки Игуменка. Как сообщалось ранее, именно через этот водоем произошло загрязнение реки Миасс", - говорится в сообщении.
Для предотвращения распространения нефтепродуктов были установлены два заградительных бона и начато применение сорбента – спецвещества, которое впитывает в себя нефтепродукты, а затем постепенно разлагается естественным способом, не причиняя вреда окружающей среде, уточняется в сообщении.
По состоянию на 1 сентября, выход нефтепродуктов из реки Игуменка частично продолжается, однако далее заградительных бонов не выходит и поглощается сорбентом, на месте круглосуточно дежурят спасатели, добавляет минэкологии. Ситуация находится на постоянном контроле, подчеркивает ведомство.
Росприроднадзор 14 августа сообщил о появлении на реке Миасс нефтяного пятна площадью более 12 тысяч квадратных метров. По результатам прокурорской проверки 21 августа челябинской природоохранной прокуратурой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 250 УК РФ (загрязнение рек). Отмечалось, что на территории одного из гаражно-строительных кооперативов города выявлена незаконная врезка в ливневую канализацию.