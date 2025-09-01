https://ria.ru/20250901/reka-2038812228.html

На реке Миасс в Челябинске обнаружили следы нефтепродуктов

На реке Миасс в Челябинске обнаружили следы нефтепродуктов - РИА Новости, 01.09.2025

На реке Миасс в Челябинске обнаружили следы нефтепродуктов

Челябинская природоохранная прокуратура организовала проверку после обнаружения на реке Миасс нефтепродуктов, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. РИА Новости, 01.09.2025

ЧЕЛЯБИНСК, 1 сен – РИА Новости. Челябинская природоохранная прокуратура организовала проверку после обнаружения на реке Миасс нефтепродуктов, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. Местные СМИ опубликовали видео реки Миасс в Челябинске, где видны нефтяные пятна на поверхности воды. "Челябинская природоохранная прокуратура организовала проверку по факту обнаружения следов нефтепродуктов в реке Миасс… В настоящее время на месте установлены боновые ограждения", - говорится в сообщении. По результатам проверки и при наличии оснований будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования, отмечает надзорное ведомство. Росприроднадзор 14 августа сообщил о появлении на реке Миасс нефтяного пятна площадью более 12 тысяч квадратных метров. По результатам прокурорской проверки 21 августа челябинской природоохранной прокуратурой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 250 УК РФ (загрязнение рек). Минэкологии региона сообщало, что на территории одного из гаражно-строительных кооперативов города была выявлена незаконная врезка в ливневую канализацию.

