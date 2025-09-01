Рейтинг@Mail.ru
На реке Миасс в Челябинске обнаружили следы нефтепродуктов - РИА Новости, 01.09.2025
11:49 01.09.2025
На реке Миасс в Челябинске обнаружили следы нефтепродуктов
На реке Миасс в Челябинске обнаружили следы нефтепродуктов - РИА Новости, 01.09.2025
На реке Миасс в Челябинске обнаружили следы нефтепродуктов
Челябинская природоохранная прокуратура организовала проверку после обнаружения на реке Миасс нефтепродуктов, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. РИА Новости, 01.09.2025
происшествия
миасс
челябинск
россия
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
ЧЕЛЯБИНСК, 1 сен – РИА Новости. Челябинская природоохранная прокуратура организовала проверку после обнаружения на реке Миасс нефтепродуктов, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. Местные СМИ опубликовали видео реки Миасс в Челябинске, где видны нефтяные пятна на поверхности воды. "Челябинская природоохранная прокуратура организовала проверку по факту обнаружения следов нефтепродуктов в реке Миасс… В настоящее время на месте установлены боновые ограждения", - говорится в сообщении. По результатам проверки и при наличии оснований будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования, отмечает надзорное ведомство. Росприроднадзор 14 августа сообщил о появлении на реке Миасс нефтяного пятна площадью более 12 тысяч квадратных метров. По результатам прокурорской проверки 21 августа челябинской природоохранной прокуратурой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 250 УК РФ (загрязнение рек). Минэкологии региона сообщало, что на территории одного из гаражно-строительных кооперативов города была выявлена незаконная врезка в ливневую канализацию.
миасс
челябинск
россия
происшествия, миасс, челябинск, россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Миасс, Челябинск, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
На реке Миасс в Челябинске обнаружили следы нефтепродуктов

Прокуратура начала проверку после сообщений о нефтяных пятнах на реке Миасс

© Фото : Прокуратура Челябинской области/TelegramОбследование реки Миасс в Челябинской области
Обследование реки Миасс в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© Фото : Прокуратура Челябинской области/Telegram
Обследование реки Миасс в Челябинской области
ЧЕЛЯБИНСК, 1 сен – РИА Новости. Челябинская природоохранная прокуратура организовала проверку после обнаружения на реке Миасс нефтепродуктов, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
Местные СМИ опубликовали видео реки Миасс в Челябинске, где видны нефтяные пятна на поверхности воды.
"Челябинская природоохранная прокуратура организовала проверку по факту обнаружения следов нефтепродуктов в реке Миасс… В настоящее время на месте установлены боновые ограждения", - говорится в сообщении.
По результатам проверки и при наличии оснований будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования, отмечает надзорное ведомство.
Росприроднадзор 14 августа сообщил о появлении на реке Миасс нефтяного пятна площадью более 12 тысяч квадратных метров. По результатам прокурорской проверки 21 августа челябинской природоохранной прокуратурой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 250 УК РФ (загрязнение рек). Минэкологии региона сообщало, что на территории одного из гаражно-строительных кооперативов города была выявлена незаконная врезка в ливневую канализацию.
В районе порта Ростова-на-Дону разлился растворитель лакокрасочных изделий
