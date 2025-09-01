https://ria.ru/20250901/rebenok-2038915369.html
Омбудсмен рассказала о младенце, которого мать оставила в унитазе в Москве
Омбудсмен рассказала о младенце, которого мать оставила в унитазе в Москве - РИА Новости, 01.09.2025
Омбудсмен рассказала о младенце, которого мать оставила в унитазе в Москве
Новорожденный ребенок, которого мать оставила в унитазе в столице, не пострадал, он совершенно здоров, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в...
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Новорожденный ребенок, которого мать оставила в унитазе в столице, не пострадал, он совершенно здоров, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По данным следствия, не позднее 30 августа фигурантка, находясь в квартире жилого дома на улице Теплый Стан в Москве, родила ребенка, после чего оставила его в унитазе. СК подчеркнул, что свой преступный умысел подозреваемая до конца довести не смогла, так как проживающая совместно с ней девушка вызвала скорую, и ребенка оперативно доставили в городскую больницу. Пресс-служба столичного главка ведомства 31 августа объявила, что против матери возбудили уголовное дело, она подозревается в покушении на убийство сына. "Я могу только сказать, что ребенок не пострадал, абсолютно здоров, находится пока в медицинском учреждении", - сказала агентству Ярославская.
Омбудсмен рассказала о младенце, которого мать оставила в унитазе в Москве
