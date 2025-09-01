https://ria.ru/20250901/rada-2038880714.html

В Раде рассказали, куда ведет след убийства Парубия

В Раде рассказали, куда ведет след убийства Парубия - РИА Новости, 01.09.2025

В Раде рассказали, куда ведет след убийства Парубия

След ликвидации экс-главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрея Парубия, причастного к сожжению людей в Одессе в 2014 году, ведет в... РИА Новости, 01.09.2025

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. След ликвидации экс-главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрея Парубия, причастного к сожжению людей в Одессе в 2014 году, ведет в офис Владимира Зеленского, считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук. В понедельник глава национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что в ликвидации Парубия якобы есть "русский след", при этом никаких доказательств этому он не предоставил. В Службе безопасности Украины заявили, что не нашли доказательств причастности России к уничтожению Парубия. "Сегодня на Украине "нашли" так называемого убийцу экс-спикера Верховной Рады, ныне народного депутата Андрея Парубия. Но никто не решается сказать главного - что след этого преступления ведет прямо на улицу Банковую (на которой находится офис Зеленского – ред.)", - написал Дмитрук на своей странице в соцсети Х. Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины, экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове 30 августа. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена". Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий. Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.

