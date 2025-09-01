Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за ночь уничтожили 50 украинских БПЛА - РИА Новости, 01.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:11 01.09.2025 (обновлено: 12:29 01.09.2025)
Силы ПВО за ночь уничтожили 50 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь уничтожили 50 украинских БПЛА
Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 50 украинских дронов, сообщило Минобороны.
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 50 украинских дронов, сообщило Минобороны."Первого сентября с полуночи до 5:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Как уточнили в ведомстве:В Краснодарском крае из-за падения обломков дронов загорелась трансформаторная подстанция в промзоне Кропоткина. Пожар оперативно ликвидировали на площади 80 квадратных метров. В поселке городского типа Ильский в Северском районе в двух домах выбило окна. Пострадавших нет.В аэропортах Самары и Казани вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. На запасные аэродромы ушли два самолета, летевших в столицу Татарстана, и четыре направлявшихся в Самару.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 50 украинских дронов, сообщило Минобороны.
"Первого сентября с полуночи до 5:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Как уточнили в ведомстве:
В Краснодарском крае из-за падения обломков дронов загорелась трансформаторная подстанция в промзоне Кропоткина. Пожар оперативно ликвидировали на площади 80 квадратных метров. В поселке городского типа Ильский в Северском районе в двух домах выбило окна. Пострадавших нет.
В аэропортах Самары и Казани вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. На запасные аэродромы ушли два самолета, летевших в столицу Татарстана, и четыре направлявшихся в Самару.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
