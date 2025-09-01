Силы ПВО за ночь уничтожили 50 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь уничтожили 50 украинских БПЛА над российскими регионами
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 50 украинских дронов, сообщило Минобороны.
"Первого сентября с полуночи до 5:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Как уточнили в ведомстве:
- 12 беспилотников сбили над Белгородской областью;
- четыре – над Саратовской;
- по три — над Самарской и Оренбургской областями и Татарстаном;
- два — над Краснодарским краем;
- 16 — над акваторией Черного моря;
- семь — над Азовским морем.
В Краснодарском крае из-за падения обломков дронов загорелась трансформаторная подстанция в промзоне Кропоткина. Пожар оперативно ликвидировали на площади 80 квадратных метров. В поселке городского типа Ильский в Северском районе в двух домах выбило окна. Пострадавших нет.
В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18