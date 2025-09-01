https://ria.ru/20250901/pvo-2038758284.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 50 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь уничтожили 50 украинских БПЛА - РИА Новости, 01.09.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили 50 украинских БПЛА

Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 50 украинских дронов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.09.2025

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 50 украинских дронов, сообщило Минобороны."Первого сентября с полуночи до 5:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Как уточнили в ведомстве:В Краснодарском крае из-за падения обломков дронов загорелась трансформаторная подстанция в промзоне Кропоткина. Пожар оперативно ликвидировали на площади 80 квадратных метров. В поселке городского типа Ильский в Северском районе в двух домах выбило окна. Пострадавших нет.В аэропортах Самары и Казани вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. На запасные аэродромы ушли два самолета, летевших в столицу Татарстана, и четыре направлявшихся в Самару.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

