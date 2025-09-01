Средства ПВО за вечер уничтожили 25 украинских дронов

https://ria.ru/20250901/pvo-2038725633.html

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

республика крым

краснодарский край

черное море

вооруженные силы украины

беспилотники

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. ПВО за вечер ликвидировала 25 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."Тридцать первого августа с 21.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Из них:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

