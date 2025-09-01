https://ria.ru/20250901/putin-2038954243.html

Путин прибыл в Пекин

ПЕКИН, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин. Кортеж главы государства прибыл в государственную резиденцию Дяоюйтай. Дорога от Тяньцзина до Пекина заняла примерно час и десять минут. Впереди у Путина несколько часов на отдых, а затем его ожидает очень насыщенный график. Во вторник пройдут российско-китайские переговоры, трехсторонняя встреча Россия — Китай — Монголия и несколько двусторонних встреч.В Пекине президент также будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.Перед поездкой в китайскую столицу Путин участвовал в саммите ШОС в Тяньцзине. Там он выступил на встрече в формате "ШОС плюс" и провел серию двусторонних переговоров.Визит российского лидера в КНР продлится четыре дня, он начался 31 августа.

