Рейтинг@Mail.ru
Путин прибыл в Пекин - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:58 01.09.2025 (обновлено: 00:01 02.09.2025)
https://ria.ru/20250901/putin-2038954243.html
Путин прибыл в Пекин
Путин прибыл в Пекин - РИА Новости, 02.09.2025
Путин прибыл в Пекин
Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-01T21:58:00+03:00
2025-09-02T00:01:00+03:00
пекин
россия
китай
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038744941_0:0:2959:1664_1920x0_80_0_0_9f4275deea44423c765304ab75ec5682.jpg
ПЕКИН, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин. Кортеж главы государства прибыл в государственную резиденцию Дяоюйтай. Дорога от Тяньцзина до Пекина заняла примерно час и десять минут. Впереди у Путина несколько часов на отдых, а затем его ожидает очень насыщенный график. Во вторник пройдут российско-китайские переговоры, трехсторонняя встреча Россия — Китай — Монголия и несколько двусторонних встреч.В Пекине президент также будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.Перед поездкой в китайскую столицу Путин участвовал в саммите ШОС в Тяньцзине. Там он выступил на встрече в формате "ШОС плюс" и провел серию двусторонних переговоров.Визит российского лидера в КНР продлится четыре дня, он начался 31 августа.
https://ria.ru/20250901/sammit-2038926178.html
https://ria.ru/20250901/kitay-2038936978.html
пекин
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038744941_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_e88413bc7609fa6872721cad72aa7e2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пекин, россия, китай, владимир путин
Пекин, Россия, Китай, Владимир Путин
Путин прибыл в Пекин

Путин прибыл в Пекин из Тяньцзина

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на саммите ШОС
Президент России Владимир Путин на саммите ШОС - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на саммите ШОС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин.
Кортеж главы государства прибыл в государственную резиденцию Дяоюйтай. Дорога от Тяньцзина до Пекина заняла примерно час и десять минут.
Символика саммита ШОС в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Лидеры стран ШОС предложили новую систему мироустройства
Вчера, 18:53
Впереди у Путина несколько часов на отдых, а затем его ожидает очень насыщенный график. Во вторник пройдут российско-китайские переговоры, трехсторонняя встреча РоссияКитайМонголия и несколько двусторонних встреч.
В Пекине президент также будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
Перед поездкой в китайскую столицу Путин участвовал в саммите ШОС в Тяньцзине. Там он выступил на встрече в формате "ШОС плюс" и провел серию двусторонних переговоров.
Визит российского лидера в КНР продлится четыре дня, он начался 31 августа.
Владимир Путин и Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Фицо подтвердил, что встретится с Путиным в Китае
Вчера, 19:40
 
ПекинРоссияКитайВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала