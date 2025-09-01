Рейтинг@Mail.ru
Путин поприветствовал членов делегации Непала на саммите ШОС - РИА Новости, 01.09.2025
20:03 01.09.2025 (обновлено: 20:06 01.09.2025)
Путин поприветствовал членов делегации Непала на саммите ШОС
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожал руки членам делегации Непала на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине и сфотографировался с ними. Путин в понедельник провел встречу с премьером Непала Шарма Оли на полях саммита ШОС в Китае. Премьер Непала представил российскому лидеру членов своей делегации. Российский президент поприветствовал их рукопожатием. Также они сделали общую фотографию с Путиным. Кадры со встречи показал Кремль.
Путин поприветствовал членов делегации Непала на саммите ШОС

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожал руки членам делегации Непала на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине и сфотографировался с ними.
Путин в понедельник провел встречу с премьером Непала Шарма Оли на полях саммита ШОС в Китае.
Премьер Непала представил российскому лидеру членов своей делегации. Российский президент поприветствовал их рукопожатием. Также они сделали общую фотографию с Путиным. Кадры со встречи показал Кремль.
Владимир Путин на саммите ШОС в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
В Тяньцзине завершились мероприятия рабочей программы Путина
Вчера, 19:43
 
