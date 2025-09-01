Рейтинг@Mail.ru
Путин пообещал подумать над предложением посетить Непал - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:43 01.09.2025 (обновлено: 18:48 01.09.2025)
https://ria.ru/20250901/putin-2038925068.html
Путин пообещал подумать над предложением посетить Непал
Путин пообещал подумать над предложением посетить Непал - РИА Новости, 01.09.2025
Путин пообещал подумать над предложением посетить Непал
Президент России Владимир Путин пообещал подумать над предложением премьер-министра Непала посетить эту страну. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T18:43:00+03:00
2025-09-01T18:48:00+03:00
в мире
непал
россия
китай
владимир путин
шос
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038860126_500:74:3145:1562_1920x0_80_0_0_d699754eabc37fea1dab01549b766f09.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал подумать над предложением премьер-министра Непала посетить эту страну.Путин провел встречу с премьером Непала Шарма Оли на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае."Уважаемый господин премьер-министр, я воспользуюсь вашей идеей и подумаем о том, чтобы посетить вашу страну. А вас мы всегда будем рады видеть в России - в любое удобное время", - сказал Путин на встрече с премьер-министром.
https://ria.ru/20250901/vstrecha-2038894692.html
непал
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038860126_414:0:3145:2048_1920x0_80_0_0_cfa94b0932ec0242442e1b66f5495e9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, непал, россия, китай, владимир путин, шос, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Непал, Россия, Китай, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Путин пообещал подумать над предложением посетить Непал

Путин пообещал подумать над предложением премьера Непала Ози посетить страну

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин на саммите ШОС в Тяньцзине
Владимир Путин на саммите ШОС в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин на саммите ШОС в Тяньцзине
Читать ria.ru в
Дзен
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал подумать над предложением премьер-министра Непала посетить эту страну.
Путин провел встречу с премьером Непала Шарма Оли на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.
"Уважаемый господин премьер-министр, я воспользуюсь вашей идеей и подумаем о том, чтобы посетить вашу страну. А вас мы всегда будем рады видеть в России - в любое удобное время", - сказал Путин на встрече с премьер-министром.
Президент Владимир Путин на саммите ШОС в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Путин обсудил с партнерами по ШОС двусторонние отношения
17:32
 
В миреНепалРоссияКитайВладимир ПутинШОССаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала