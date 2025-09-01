https://ria.ru/20250901/putin-2038925068.html
Путин пообещал подумать над предложением посетить Непал
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал подумать над предложением премьер-министра Непала посетить эту страну.Путин провел встречу с премьером Непала Шарма Оли на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае."Уважаемый господин премьер-министр, я воспользуюсь вашей идеей и подумаем о том, чтобы посетить вашу страну. А вас мы всегда будем рады видеть в России - в любое удобное время", - сказал Путин на встрече с премьер-министром.
