Путин пообещал подумать над предложением посетить Непал

Путин пообещал подумать над предложением посетить Непал - РИА Новости, 01.09.2025

Путин пообещал подумать над предложением посетить Непал

Президент России Владимир Путин пообещал подумать над предложением премьер-министра Непала посетить эту страну.

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал подумать над предложением премьер-министра Непала посетить эту страну.Путин провел встречу с премьером Непала Шарма Оли на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае."Уважаемый господин премьер-министр, я воспользуюсь вашей идеей и подумаем о том, чтобы посетить вашу страну. А вас мы всегда будем рады видеть в России - в любое удобное время", - сказал Путин на встрече с премьер-министром.

