Путин предложил расширить сотрудничество России и Непала
18:37 01.09.2025 (обновлено: 19:36 01.09.2025)
Путин предложил расширить сотрудничество России и Непала
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил подумать о возможности углубления и расширения сотрудничества РФ и Непала по разным направлениям.Путин провел встречу с премьером Непала Шарма Оли на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае."Можно подумать о том, как мы будем расширять и углублять взаимодействие по важнейшим направлениям", - сказал Путин на встрече с премьером Непала.
Путин предложил расширить сотрудничество России и Непала

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил подумать о возможности углубления и расширения сотрудничества РФ и Непала по разным направлениям.
Путин провел встречу с премьером Непала Шарма Оли на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.
"Можно подумать о том, как мы будем расширять и углублять взаимодействие по важнейшим направлениям", - сказал Путин на встрече с премьером Непала.
Путин пообещал подумать над предложением посетить Непал
