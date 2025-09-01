https://ria.ru/20250901/putin-2038924306.html

Путин предложил расширить сотрудничество России и Непала

Путин предложил расширить сотрудничество России и Непала - РИА Новости, 01.09.2025

Путин предложил расширить сотрудничество России и Непала

Президент России Владимир Путин предложил подумать о возможности углубления и расширения сотрудничества РФ и Непала по разным направлениям. РИА Новости, 01.09.2025

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил подумать о возможности углубления и расширения сотрудничества РФ и Непала по разным направлениям.Путин провел встречу с премьером Непала Шарма Оли на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае."Можно подумать о том, как мы будем расширять и углублять взаимодействие по важнейшим направлениям", - сказал Путин на встрече с премьером Непала.

