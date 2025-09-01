https://ria.ru/20250901/putin-2038904261.html
Путин через президента передал привет верховному лидеру Ирана
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом попросил передать привет верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи. "В начале беседы прошу передать привет и наилучшие пожелания верховному руководителю Ирана, господину Хаменеи", - сказал Путин.
