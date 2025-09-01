https://ria.ru/20250901/putin-2038902449.html
Путин отметил особый характер связей России и Ирана
Путин отметил особый характер связей России и Ирана - РИА Новости, 01.09.2025
Путин отметил особый характер связей России и Ирана
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом отметил особый характер многоплановых российско-иранских связей. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T17:03:00+03:00
2025-09-01T17:03:00+03:00
2025-09-01T17:03:00+03:00
в мире
россия
иран
китай
владимир путин
масуд пезешкиан
шос
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994201142_0:0:2978:1675_1920x0_80_0_0_d8d8b61be0677a37863a3c7fd9993287.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом отметил особый характер многоплановых российско-иранских связей. Лидеры России и Ирана провели переговоры в понедельник на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. "Хочу особо подчеркнуть наши дружеские отношения, особый характер наших многоплановых российско-иранских связей", - сказал Путин в начале встречи.
https://ria.ru/20250901/iran-2038901510.html
россия
иран
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994201142_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_b9c1e18c5ec67f0a5477fad295bc9646.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, иран, китай, владимир путин, масуд пезешкиан, шос, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Россия, Иран, Китай, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Путин отметил особый характер связей России и Ирана
Путин на встрече с Пезешкианом отметил особый характер российско-иранских связей