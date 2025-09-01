Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил особый характер связей России и Ирана - РИА Новости, 01.09.2025
17:03 01.09.2025
Путин отметил особый характер связей России и Ирана
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом отметил особый характер многоплановых российско-иранских связей. РИА Новости, 01.09.2025
в мире
россия
иран
китай
владимир путин
масуд пезешкиан
шос
саммит шос в китае в 2025 году
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом отметил особый характер многоплановых российско-иранских связей. Лидеры России и Ирана провели переговоры в понедельник на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. "Хочу особо подчеркнуть наши дружеские отношения, особый характер наших многоплановых российско-иранских связей", - сказал Путин в начале встречи.
россия
иран
китай
в мире, россия, иран, китай, владимир путин, масуд пезешкиан, шос, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Россия, Иран, Китай, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом отметил особый характер многоплановых российско-иранских связей.
Лидеры России и Ирана провели переговоры в понедельник на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.
"Хочу особо подчеркнуть наши дружеские отношения, особый характер наших многоплановых российско-иранских связей", - сказал Путин в начале встречи.
Путин заявил о росте взаимной торговли России и Ирана
В миреРоссияИранКитайВладимир ПутинМасуд ПезешкианШОССаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
