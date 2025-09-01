https://ria.ru/20250901/putin-2038902449.html

Путин отметил особый характер связей России и Ирана

Путин отметил особый характер связей России и Ирана - РИА Новости, 01.09.2025

Путин отметил особый характер связей России и Ирана

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом отметил особый характер многоплановых российско-иранских связей. РИА Новости, 01.09.2025

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом отметил особый характер многоплановых российско-иранских связей. Лидеры России и Ирана провели переговоры в понедельник на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. "Хочу особо подчеркнуть наши дружеские отношения, особый характер наших многоплановых российско-иранских связей", - сказал Путин в начале встречи.

