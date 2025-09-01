https://ria.ru/20250901/putin-2038899334.html
Путин продлил срок службы директору фельдъегерской службы
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил срок службы директору Государственной фельдъегерской службы (ГФС) РФ Валерию Тихонову до 13 октября 2026 года, следует из распоряжения, опубликованного на портале правовых актов. "Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 13 октября 2026 года директору ГФС России Тихонову Валерию Владимировичу", - говорится в тексте документа.
