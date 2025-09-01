Рейтинг@Mail.ru
Путин продлил срок службы директору фельдъегерской службы - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/putin-2038899334.html
Путин продлил срок службы директору фельдъегерской службы
Путин продлил срок службы директору фельдъегерской службы - РИА Новости, 01.09.2025
Путин продлил срок службы директору фельдъегерской службы
Президент России Владимир Путин продлил срок службы директору Государственной фельдъегерской службы (ГФС) РФ Валерию Тихонову до 13 октября 2026 года, следует... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T16:53:00+03:00
2025-09-01T16:53:00+03:00
россия
владимир путин
валерий тихонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил срок службы директору Государственной фельдъегерской службы (ГФС) РФ Валерию Тихонову до 13 октября 2026 года, следует из распоряжения, опубликованного на портале правовых актов. "Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 13 октября 2026 года директору ГФС России Тихонову Валерию Владимировичу", - говорится в тексте документа.
https://ria.ru/20250901/mchs-2038896293.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, валерий тихонов
Россия, Владимир Путин, Валерий Тихонов
Путин продлил срок службы директору фельдъегерской службы

Путин продлил срок службы директору фельдъегерской службы Тихонову

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил срок службы директору Государственной фельдъегерской службы (ГФС) РФ Валерию Тихонову до 13 октября 2026 года, следует из распоряжения, опубликованного на портале правовых актов.
"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 13 октября 2026 года директору ГФС России Тихонову Валерию Владимировичу", - говорится в тексте документа.
Алексей Кострубицкий - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Кострубицкого назначили замглавы МЧС
16:40
 
РоссияВладимир ПутинВалерий Тихонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала