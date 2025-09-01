https://ria.ru/20250901/putin-2038899334.html

Путин продлил срок службы директору фельдъегерской службы

Путин продлил срок службы директору фельдъегерской службы

Президент России Владимир Путин продлил срок службы директору Государственной фельдъегерской службы (ГФС) РФ Валерию Тихонову до 13 октября 2026 года, следует... РИА Новости, 01.09.2025

россия

владимир путин

валерий тихонов

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил срок службы директору Государственной фельдъегерской службы (ГФС) РФ Валерию Тихонову до 13 октября 2026 года, следует из распоряжения, опубликованного на портале правовых актов. "Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 13 октября 2026 года директору ГФС России Тихонову Валерию Владимировичу", - говорится в тексте документа.

россия

2025

россия, владимир путин, валерий тихонов