Во Франции отреагировали на заявление Путина об Украине
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Читатели Le Figaro поддержали заявление президента России Владимира Путина о том, что Запад спровоцировал начало конфликта на Украине.
"Он прав", — написал один из комментаторов.
"НАТО без конца занималась провокациями на протяжении десятилетий, хотя все знали, что есть красные линии, которые нельзя пересекать. Когда люди действительно хотят мира, они так не поступают", — поддержал другой.
"Не нужно глубоко копать, чтобы докопаться до истины. И не забывайте, что наш президент – и канцлер [ФРГ] — поставили свои подписи под Минскими соглашениями, не собираясь при этом их выполнять!" — поделился мнением еще один из пользователей.
"То, что говорит Владимир Путин, к сожалению, правда. Европейцев одурачили США, которые хотели разорвать ось Россия — Германия — ЕС. Они боялись появления геополитического конкурента, учитывая невероятные богатства России, прежде всего ее дешевые энергоносители. И... им это удалось! Теперь Трамп оставляет нас в полумертвом виде, с Украиной на руках и с такими поджигателями войны, как Макрон и Мерц — лидерами стран, у которых дела идут очень плохо. Браво, США", — заключили читатели.
В понедельник на саммите ШОС в китайском Тяньцзине Путин во время выступления заявил, что начало конфликта стало результатом государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>