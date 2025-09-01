https://ria.ru/20250901/putin-2038856027.html
Путин встретился с премьер-министром Вьетнама
Путин встретился с премьер-министром Вьетнама - РИА Новости, 01.09.2025
Путин встретился с премьер-министром Вьетнама
Президент РФ Владимир Путин "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в китайском Тяньцзине, встретился с... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T14:47:00+03:00
2025-09-01T14:47:00+03:00
2025-09-01T14:57:00+03:00
саммит шос в китае в 2025 году
вьетнам
владимир путин
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038859292_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c55e83e0c40bc976034130aaa5717234.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в китайском Тяньцзине, встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем.Премьер Вьетнама участвует в мероприятиях саммита в качестве гостя принимающей стороны.
https://ria.ru/20250901/shos-2038836099.html
вьетнам
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038859292_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9976cfe88b18ebf93b3d54bd120cc16e.jpg
Путин и премьер-министр Вьетнама перед двусторонней встречей
Владимир Путин и Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь направляются на двустороннюю встречу.
2025-09-01T14:47
true
PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саммит шос в китае в 2025 году, вьетнам, владимир путин, в мире, россия
Саммит ШОС в Китае в 2025 году, Вьетнам, Владимир Путин, В мире, Россия
Путин встретился с премьер-министром Вьетнама
Путин на полях саммита ШОС встретился с премьером Вьетнама Фам Минь Тинем