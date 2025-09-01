Рейтинг@Mail.ru
Путин встретился с премьер-министром Вьетнама - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 01.09.2025 (обновлено: 14:57 01.09.2025)
https://ria.ru/20250901/putin-2038856027.html
Путин встретился с премьер-министром Вьетнама
Путин встретился с премьер-министром Вьетнама - РИА Новости, 01.09.2025
Путин встретился с премьер-министром Вьетнама
Президент РФ Владимир Путин "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в китайском Тяньцзине, встретился с... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T14:47:00+03:00
2025-09-01T14:57:00+03:00
саммит шос в китае в 2025 году
вьетнам
владимир путин
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038859292_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c55e83e0c40bc976034130aaa5717234.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в китайском Тяньцзине, встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем.Премьер Вьетнама участвует в мероприятиях саммита в качестве гостя принимающей стороны.
https://ria.ru/20250901/shos-2038836099.html
вьетнам
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин и премьер-министр Вьетнама перед двусторонней встречей
Владимир Путин и Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь направляются на двустороннюю встречу.
2025-09-01T14:47
true
PT0M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038859292_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9976cfe88b18ebf93b3d54bd120cc16e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саммит шос в китае в 2025 году, вьетнам, владимир путин, в мире, россия
Саммит ШОС в Китае в 2025 году, Вьетнам, Владимир Путин, В мире, Россия
Путин встретился с премьер-министром Вьетнама

Путин на полях саммита ШОС встретился с премьером Вьетнама Фам Минь Тинем

Читать ria.ru в
Дзен
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в китайском Тяньцзине, встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем.
Премьер Вьетнама участвует в мероприятиях саммита в качестве гостя принимающей стороны.
Чай и десерт для участников встречи ШОС плюс - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
В Кремле показали, чем угощают лидеров стран ШОС в Китае
13:07
 
Саммит ШОС в Китае в 2025 годуВьетнамВладимир ПутинВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала