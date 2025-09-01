https://ria.ru/20250901/putin-2038823280.html

Путин рассказал о заявках стран на подключение к работе с ШОС

Президент России Владимир Путин сообщил, что заявки более 10 стран находятся на рассмотрении для подключения к сотрудничеству с ШОС в различных форматах. РИА Новости, 01.09.2025

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что заявки более 10 стран находятся на рассмотрении для подключения к сотрудничеству с ШОС в различных форматах."На рассмотрении находятся заявки ещё более десятка государств на подключение к взаимодействию с ШОС в качестве наблюдателя или диалогового партнёра. Каждая из этих заявок, безусловно, заслуживает самого внимательного и доброжелательного отношения", - сказал Путин на заседании в формате "ШОС плюс".Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.

