https://ria.ru/20250901/putin-2038823280.html
Путин рассказал о заявках стран на подключение к работе с ШОС
Путин рассказал о заявках стран на подключение к работе с ШОС - РИА Новости, 01.09.2025
Путин рассказал о заявках стран на подключение к работе с ШОС
Президент России Владимир Путин сообщил, что заявки более 10 стран находятся на рассмотрении для подключения к сотрудничеству с ШОС в различных форматах. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T12:17:00+03:00
2025-09-01T12:17:00+03:00
2025-09-01T12:27:00+03:00
шос
саммит шос в китае в 2025 году
в мире
россия
тяньцзинь
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038761218_0:48:3035:1755_1920x0_80_0_0_525dcd05b66cabc60d4566d53448605c.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что заявки более 10 стран находятся на рассмотрении для подключения к сотрудничеству с ШОС в различных форматах."На рассмотрении находятся заявки ещё более десятка государств на подключение к взаимодействию с ШОС в качестве наблюдателя или диалогового партнёра. Каждая из этих заявок, безусловно, заслуживает самого внимательного и доброжелательного отношения", - сказал Путин на заседании в формате "ШОС плюс".Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
https://ria.ru/20250901/putin-2038762237.html
россия
тяньцзинь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038761218_115:0:2844:2047_1920x0_80_0_0_91fabeb1b17115e3abd0ddbc28b3215d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шос, саммит шос в китае в 2025 году, в мире, россия, тяньцзинь, владимир путин
ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году, В мире, Россия, Тяньцзинь, Владимир Путин
Путин рассказал о заявках стран на подключение к работе с ШОС
Путин: заявки десяти стран рассматривают на подключение к работе с ШОС