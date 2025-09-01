Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о заявках стран на подключение к работе с ШОС - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 01.09.2025 (обновлено: 12:27 01.09.2025)
https://ria.ru/20250901/putin-2038823280.html
Путин рассказал о заявках стран на подключение к работе с ШОС
Путин рассказал о заявках стран на подключение к работе с ШОС - РИА Новости, 01.09.2025
Путин рассказал о заявках стран на подключение к работе с ШОС
Президент России Владимир Путин сообщил, что заявки более 10 стран находятся на рассмотрении для подключения к сотрудничеству с ШОС в различных форматах. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T12:17:00+03:00
2025-09-01T12:27:00+03:00
шос
саммит шос в китае в 2025 году
в мире
россия
тяньцзинь
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038761218_0:48:3035:1755_1920x0_80_0_0_525dcd05b66cabc60d4566d53448605c.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что заявки более 10 стран находятся на рассмотрении для подключения к сотрудничеству с ШОС в различных форматах."На рассмотрении находятся заявки ещё более десятка государств на подключение к взаимодействию с ШОС в качестве наблюдателя или диалогового партнёра. Каждая из этих заявок, безусловно, заслуживает самого внимательного и доброжелательного отношения", - сказал Путин на заседании в формате "ШОС плюс".Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
https://ria.ru/20250901/putin-2038762237.html
россия
тяньцзинь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038761218_115:0:2844:2047_1920x0_80_0_0_91fabeb1b17115e3abd0ddbc28b3215d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шос, саммит шос в китае в 2025 году, в мире, россия, тяньцзинь, владимир путин
ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году, В мире, Россия, Тяньцзинь, Владимир Путин
Путин рассказал о заявках стран на подключение к работе с ШОС

Путин: заявки десяти стран рассматривают на подключение к работе с ШОС

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин
Читать ria.ru в
Дзен
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что заявки более 10 стран находятся на рассмотрении для подключения к сотрудничеству с ШОС в различных форматах.
"На рассмотрении находятся заявки ещё более десятка государств на подключение к взаимодействию с ШОС в качестве наблюдателя или диалогового партнёра. Каждая из этих заявок, безусловно, заслуживает самого внимательного и доброжелательного отношения", - сказал Путин на заседании в формате "ШОС плюс".
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Путин рассказал о роли диалога в ШОС
07:43
 
ШОССаммит ШОС в Китае в 2025 годуВ миреРоссияТяньцзиньВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала