Путин призвал вернуть в международную повестку традиционные ценности
Путин призвал вернуть в международную повестку традиционные ценности - РИА Новости, 01.09.2025
Путин призвал вернуть в международную повестку традиционные ценности
Традиционные ценности пора вернуть на международную повестку дня, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании в формате "ШОС плюс". РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T12:14:00+03:00
2025-09-01T12:14:00+03:00
2025-09-01T12:22:00+03:00
владимир путин
саммит шос в китае в 2025 году
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038793682_0:101:3275:1943_1920x0_80_0_0_6c57b9122958a907935e1ca137c18eb1.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Традиционные ценности пора вернуть на международную повестку дня, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании в формате "ШОС плюс"."Традиционные ценности уже уходят на какой-то второй план с международной повестки. Пора их вернуть на международную повестку", - сказал Путин, говоря о международном конкурсе "Интервидение", который направлен на продвижение общечеловеческих и культурных ценностей.
