12:13 01.09.2025 (обновлено: 12:27 01.09.2025)
Путин: ШОС может стать лидером по созданию системы глобального управления
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) могла бы стать лидером по формированию более справедливой системы глобального управления в мире, заявил президент России Владимир Путин."Думается, что именно ШОС могла бы взять на себя лидирующую роль в усилиях по формированию в мире более справедливой и равноправной системы глобального управления, которая основывалась бы на примате международного права и ключевых положениях устава ООН. Была бы подлинно сбалансированной и учитывала бы интересы максимально широкого круга стран, гарантировала бы возможности для их устойчивого развития и безопасности", - сказал Путин на заседании в формате "ШОС плюс".
шос, в мире, саммит шос в китае в 2025 году, владимир путин, россия, оон
ШОС, В мире, Саммит ШОС в Китае в 2025 году, Владимир Путин, Россия, ООН
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) могла бы стать лидером по формированию более справедливой системы глобального управления в мире, заявил президент России Владимир Путин.
"Думается, что именно ШОС могла бы взять на себя лидирующую роль в усилиях по формированию в мире более справедливой и равноправной системы глобального управления, которая основывалась бы на примате международного права и ключевых положениях устава ООН. Была бы подлинно сбалансированной и учитывала бы интересы максимально широкого круга стран, гарантировала бы возможности для их устойчивого развития и безопасности", - сказал Путин на заседании в формате "ШОС плюс".
ШОС, В мире, Саммит ШОС в Китае в 2025 году, Владимир Путин, Россия, ООН
 
 
