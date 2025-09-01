https://ria.ru/20250901/putin-2038778637.html
Путин и Моди отправились на переговоры в добром расположении духа
Путин и Моди отправились на переговоры в добром расположении духа - РИА Новости, 01.09.2025
Путин и Моди отправились на переговоры в добром расположении духа
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди после часовой беседы в машине тет-а-тет отправились на официальные переговоры в добром... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T09:41:00+03:00
2025-09-01T09:41:00+03:00
2025-09-01T09:41:00+03:00
нарендра моди
россия
в мире
владимир путин
шос
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038751545_0:132:2047:1283_1920x0_80_0_0_57529131f3da8870d9b7c112eab1705a.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди после часовой беседы в машине тет-а-тет отправились на официальные переговоры в добром расположении духа, передаёт корреспондент РИА Новости. Двусторонняя встреча Путина и Моди проходит в понедельник на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине. С площадки саммита ШОС они выехали к месту проведения двусторонней встречи в резиденцию в тяньцзиньском отеле Ritz-Carlton на одном автомобиле - "Аурусе" президента России. Кортеж подъехал к зданию, сопровождавшие лидеров делегации зашли внутрь отеля, но лидеры так и продолжили общение с глазу на глаз в машине. Их беседа с глазу на глаз в автомобиле продолжалась в общей сложности около часа.
https://ria.ru/20250831/indiya-1979172193.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038751545_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_cc094c367bc246ae86db5ec5e08da847.jpg
Беседа Путина с премьер-министром Индии
Беседа Путина с премьер-министром Индии.
2025-09-01T09:41
true
PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нарендра моди, россия, в мире, владимир путин, шос, саммит шос в китае в 2025 году
Нарендра Моди, Россия, В мире, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Путин и Моди отправились на переговоры в добром расположении духа
Путин и Моди отправились на официальные переговоры в добром расположении духа