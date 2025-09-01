Рейтинг@Mail.ru
Bloomberg раскрыл, на что придется пойти Киеву из-за Путина
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:39 01.09.2025 (обновлено: 15:24 01.09.2025)
Bloomberg раскрыл, на что придется пойти Киеву из-за Путина
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Украине придется отказаться от идеи захватить Донбасс из-за действий Владимира Путина, пишет Bloomberg. "Президент России Владимир Путин может похвастаться существенным достижением. &lt;...&gt; Почти все теперь понимают, чего не случалось год назад, что им (украинцам. — Прим. ред.) придется уступить восток страны, чтобы обрести хоть какую-то надежду на мир", — говорится в публикации. В статье отмечается, что российские военные все активнее продвигаются на фронте. На прошлой неделе начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что войска с марта освободили более 3,5 тысячи квадратных километров и 149 населенных пунктов. Кроме того, он добавил, что российские военные продолжают безостановочное наступление практически по всей линии соприкосновения.
Bloomberg раскрыл, на что придется пойти Киеву из-за Путина

Bloomberg: теперь все понимают, что Киев не сможет забрать Донбасс

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Украине придется отказаться от идеи захватить Донбасс из-за действий Владимира Путина, пишет Bloomberg.

"Президент России Владимир Путин может похвастаться существенным достижением. <...> Почти все теперь понимают, чего не случалось год назад, что им (украинцам. — Прим. ред.) придется уступить восток страны, чтобы обрести хоть какую-то надежду на мир", — говорится в публикации.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Во Франции возмутились решением фон дер Ляйен в отношении ЕС и России
11:05
В статье отмечается, что российские военные все активнее продвигаются на фронте.

На прошлой неделе начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что войска с марта освободили более 3,5 тысячи квадратных километров и 149 населенных пунктов. Кроме того, он добавил, что российские военные продолжают безостановочное наступление практически по всей линии соприкосновения.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Новый выпад фон дер Ляйен в адрес Путина вызвал резкую реакцию на Западе
12:29
 
