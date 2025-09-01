Bloomberg раскрыл, на что придется пойти Киеву из-за Путина
Bloomberg: теперь все понимают, что Киев не сможет забрать Донбасс
© AP Photo / Vadim Ghirda
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Украине придется отказаться от идеи захватить Донбасс из-за действий Владимира Путина, пишет Bloomberg.
"Президент России Владимир Путин может похвастаться существенным достижением. <...> Почти все теперь понимают, чего не случалось год назад, что им (украинцам. — Прим. ред.) придется уступить восток страны, чтобы обрести хоть какую-то надежду на мир", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что российские военные все активнее продвигаются на фронте.
На прошлой неделе начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что войска с марта освободили более 3,5 тысячи квадратных километров и 149 населенных пунктов. Кроме того, он добавил, что российские военные продолжают безостановочное наступление практически по всей линии соприкосновения.
