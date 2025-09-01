https://ria.ru/20250901/putin-2038762786.html
Путин рассказал об энергетическом сотрудничестве в ШОС
Путин рассказал об энергетическом сотрудничестве в ШОС - РИА Новости, 01.09.2025
Путин рассказал об энергетическом сотрудничестве в ШОС
Страны ШОС полным ходом реализуют стратегию энергетического сотрудничества, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.09.2025
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Страны ШОС полным ходом реализуют стратегию энергетического сотрудничества, сообщил президент России Владимир Путин. "Полным ходом реализуется, одобренная нами в прошлом году, стратегия энергетического сотрудничества до 2030 года", - сказал Путин на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
